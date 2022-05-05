網購優惠｜I love kitchen廚具家電低至4折！萬用4合1煮食機$528

I love kitchen不只售賣烘焙用品，還有不少廚具家電出售，現正進行大減價，精選貨品低至4折。母親節不想人迫人逛商場，也可和媽媽嘆住冷氣吃着蛋糕，在電腦前各自選購心水禮物！



疫情下「培養」出不少網購專家網購迷，廚具家電當然也可線上選購，優惠分分鐘比實體店更多。I love kitchen是次減價最抵買的是氣炸鍋，消委會總評4.5分的Tastec（0%油）氣炸鍋3.2L原價$1198，現售$499。以360°C高速循環加熱空氣煎、炸、烤、烘食物，聲稱能利用高溫逼出食材中達80%油脂。WFH的日子已過，添置一部在辦公室也不錯！

氣炸鍋食譜合集｜35個常見氣炸小食主菜甜品 附消委會氣炸鍋排名

氣炸鍋人氣好像稍有放緩，但多功能早餐機卻成了新寵，即使只有周末或假日才弄早餐的女生，或甚至不弄早餐的，一部粉色系，集焗麵包機、蒸汽鍋、煎鍋、焗爐、多士爐的煮食機，放在廚房即生色不少！World Kitchen多功能四合一煮食機原價$898，現$528。

按圖看還有哪些優惠貨品：

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優惠價再減！

其實，以上的優惠價未算最低價，現透過01網購（01mall）訂購產品，還可以「積分當錢使」，例如氣炸鍋優惠價$499，但最多可用「01積分」24900抵消 $249現金，即只需$250便可以買回家了。

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優惠日期：即日至5月31日

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