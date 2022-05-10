入廚貼士｜日本網友傳授蛋糕保鮮法 擺雪櫃不怕變質走味又易取
撰文：聯合新聞網
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許多人愛吃蛋糕，但是一整塊蛋糕帶回家，難免會碰到一時吃不完，需要放雪櫃保存的狀況。然而放進冷藏的蛋糕，卻又有容易變質的疑慮，令人相當困擾。
最近就有日本網友，分享了一個雪蛋糕時秘訣。
冷藏蛋糕秘訣（點圖👇👇👇）
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根據日本媒體《grape》報導，在東京某家餐廳擔任大廚、多次在各類媒體上分享食譜的twitter網友「HG7654321」表示，在把蛋糕放進雪櫃時，可以將蛋糕置於保鮮盒上，故意以倒過來的方式將蛋糕裝起來冷藏。
透過這個方法，蛋糕上頭忌廉的水分就不易流失，形狀也不會崩塌且方便拿取。且不需要額外準備東西，只是將保鮮盒倒過來而已，如此方便而有效的做法，獲得不少網友的讚賞。
網友們就紛紛表示「原來還有這招」、「太天才了吧」、「這樣很方便耶，只要找到大小OK的保鮮盒就行了」、「我家阿罵（嬤）都是拿用完的味噌盒子來裝」、「為什麼以前我都沒想到呢」、「這點子真的很棒」、「剛好買了個蛋糕試試吧…啊不過已經保存到我的胃裏了」、「我是學點心的，這招真的管用」、「不過這樣好像很不好打開的說」。
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