開榴槤貼士｜鄭融示範開榴槤4步驟輕鬆省力！去除「臭」味靠外殼!

榴槤季已到，一眾榴槤迷紛紛出動搜羅自己喜愛的品種。未開的榴槤最能保留「香氣」及新鮮度，但面對帶著尖刺又硬的外殼，加上沒有開榴槤專用的彎月刀，看似單靠個人力量未必可以切開。然而開榴槤不一定要用上圓月彎刀，鄭融曾經在自己的YouTube Channel示範用水果刀及剪刀開榴槤，更指比想像中易開。



鄭融示範開榴槤4步驟 只用2工具簡單省力

開榴槤的確讓人傷腦筋，硬邦邦又帶有尖刺，處理上的確讓人感覺無從入手。網絡上不少教人開榴槤的技巧，大多都是由找出榴槤紋路開始，再一步一步將榴槤掰開。倘若看不出榴槤的紋路豈不是只有暴力才可打開？鄭融側示範了一個新手都適用的方法，影片中她吃的品種是貓山王，她表示開榴槤的方法也是從網上學的。

鄭融在自己的YouTube Channel示範用水果刀及剪刀開榴槤。

開貓山王榴槤第一件事要尋找底部的星星，因為星星的中間是位置比較軟身，適合用作切入點將榴槤撬開。鄭融指看網上片段是用匙羹在星星中間一撬，五瓣榴槤隨即爆開，到底是否真的如此神奇？

請按圖鄭融看開榴槤步驟：

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去除榴槤氣味原來靠外殼

影片中鄭融也分享了榴槤辟味的方法，她指將手放進核囊內反覆搓洗，再用清水洗一遍，所有榴槤味便會去除，的確神奇。

榴槤的核囊有助去除其「臭」味。（資料圖片）

榴槤保存方法

榴槤即開即食最能品嚐到其香氣及味道，不過榴槤始終燥熱，一次吃過量有損健康。倘若想好好保存榴槤果肉，建議果肉取出後好好的用保鮮紙包好或者放入密實盒中，然後放入冰箱的保鮮格，同時亦謹記儘快食用，以免因冷藏過久而影響口感。

果肉取出後用保鮮紙包好，然後放入冰箱的保鮮格，同時亦謹記儘快食用。（資料圖片）

開榴槤步驟

1. 在枱面墊上毛巾或布。

2. 在榴槤的底部尋找星型的圖案，將刀插入星型圖案的中間點，沿邊輕鎅數刀。

3. 將剪刀插入星型圖案的中間點，輕力一撬，空隙隨即出現。

4. 輕輕一掰，整瓣榴槤肉即可輕易取出。



（VCG）

資料來源：YOUTUBE@Stephanie Cheng鄭融