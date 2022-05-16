SOGO大減價2022｜SOGO感謝祭廚具食品32折起　名牌刀連鍋慳$2500

「崇光感謝祭（Thankful Week）」每年舉行兩次，本年第一次大減價Part 2已經展開，以下精選了每日限定的優惠廚具、小家電、超市食品及其他半價或以下減價產品，最抵的煲具和廚具套裝更低至32折！



「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」分三階段進行，第二階段由6月1日至14日，崇光銅鑼灣店、尖沙咀店及SOGO eStore皆有優惠，其間每日都會有限量特價貨品，不論廚房電器如：濾水器、煎鍋、電飯煲、氣炸焗爐等都減，不少半價發售，最低至32折。記者尤其推介Fissler Alaska系列5件裝刀具套裝及New Family系列18cm單柄湯鍋，煲連刀由原價$3,760減至$1,288，減近$2,500！而Cook-pal鍊20cm日本吉川經典木手柄不鏽鋼雪平鍋亦以34折發售，由$670減至$228。

請按下圖睇銅鑼灣SOGO「第二階段感謝祭」每日指定減價廚具及廚房用品（由1/6至14/6）：

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至於超市方面，減幅相對小，但仍有許多貨品在3折至7折之間，雖然今次未見湯包系列減價，但喜越天然純正雪燕、加康栢加拿大野生羊肚菌都減至4折，不妨用來煲湯。

請按下圖睇銅鑼灣SOGO「第二階段感謝祭」每日指定超市減價食品（由1/6至14/6）：

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SOGO感謝祭優惠貨品（SOGO）

而尖沙咀超市部分減價貨品與銅鑼灣店重複，但優惠日期有分別，亦包括其他貨品。

請按下圖睇尖沙咀SOGO「第二階段感謝祭」每日指定超市減價食品（由1/6至14/6）：

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