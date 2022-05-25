蝦仁炒蛋貼士｜蝦爽蛋滑4貼士魚露代鹽　蛋加1材料唔只嫩滑咁簡單

蝦仁炒蛋屬吃不厭的家常菜，材料及步驟簡單兼老少咸宜，各家各戶總有自家秘方，但總離不開蝦要彈牙，蛋要嫩滑。若然想確保以上兩點能夠在碟中呈現，不如跟李錦聯學習當中的小竅門，爽彈嫩滑的蝦仁炒蛋其實並非你想像中複雜。



蝦仁炒蛋，看似是一道毫不起眼的家常菜，但卻是家庭飯桌上的「常客」，做法簡單同時又是一道帶有豐富蛋白質的菜式。雖說食材愈新鮮味道愈佳，但烹煮蝦仁炒蛋時，李錦聯則建議用急凍蝦仁而非新鮮蝦，因新鮮的肉質不夠爽脆。而醃蝦仁時可加少許生粉，讓它吸乾水分避免煮時出水，影響口感。

（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

炒蛋嫩滑唔加奶 加油更好

至於炒蛋，李錦聯用魚露取代利用食鹽調味，因魚露帶有鹹香及有提鮮作用。以往為了令炒蛋嫩滑，大家都會在蛋漿中加入牛奶，不過李錦聯相反，建議加入1茶匙的生油，因生油會與蛋漿產生乳化作用，而且可減低炒蛋時出現黐底的情況。

請按圖看李錦聯「蝦仁炒蛋」食譜：

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李錦聯【蝦仁炒蛋】食譜



材料：蝦仁250克、大隻雞蛋6隻、麻油少許、白胡椒粉少許、鹽1/3茶匙、生粉1茶匙、生油1茶匙、魚露1茶匙、胡椒粉少許



做法：

1. 蝦仁加入麻油、白胡椒粉及鹽拌勻，再加入生粉拌勻。

2. 雞蛋拂打，期間加入魚露及生油拌勻。

3. 中火燒熱油鍋，加入蝦仁煎至半熟，取出。

4. 待蝦仁溫度稍稍下降，放入蛋漿中混合。

5. 中小火熱油鍋，慢慢炒至蛋漿半凝固，即成



資料來源：YouTube@李係煮廚 CooKing Li