【即將接受報名】「01教煮」家居創意廚房 食譜設計比賽

香港人近年經歷疫情影響，時常在家煮食。相信不少人每日都絞盡腦汁😱，希望煮出不同美味菜式令家人大快朵頤！為了不浪費大家的創意和汗水，「01教煮」舉辦首個「家居創意廚房」食譜設計比賽🍔，一方面讓大家展示創意及廚藝，另一方面有機會贏得總值超過$10,000禮品👏👏！



除了參加食譜設計比賽之外，我們將於第二階段比賽期間舉辦 我最喜愛食譜投票活動🙌！讚好第二階段的食譜文章👍及留言分享投選該食譜的原因，即有機會獲得「最具創意及吸引力留言獎」（名額20份），務求令喜愛煮食的每一位均能置身活動之中！



鍾意煮食／醉心烹飪的您，記得把握機會上載食譜參加比賽！🙌🙌🙌

而喜歡只睇不煮的您，都可以參加留言獎贏取小禮物！👍👍👍

活動受條款及細則約束

活動獎品一覽：

活動設第一及第二階段

即睇「家居創意廚房」食譜設計比賽（第一階段）參加方法：

1. 讚好01教煮發佈的指定Instagram活動帖文。

2. 追蹤01教煮Instagram帳戶。

3. 參加者需於活動期內發佈Instagram個人帖文，帖文內容須包括90分鐘內能夠完成之西式或中式菜式參賽食譜及製成品相片，並將帳戶設定為公開

4. 再於個人帖文內容標註 @hk01food及標籤 #家居創意廚房。



活動帖文傳送門：將於6月13日下午3時發佈

註：須確保完成以上所有步驟方能參加比賽



第一階段評審方法及準則：

1. 由評審選出第一階段綜合評分最高的首十名合資格參加者將晉身第二階段比賽。

2. 第一階段綜合評分為評審按照食物賣相、創意度及個人帖文讚好數作出綜合評分。

3. 第一階段投票期由2022年6月13日下午3時00分 至 2022年7月11日下午3時00分。



晉身「家居創意廚房」食譜設計比賽（第二階段）：

1. 第一階段投票期結束後，以Instagram DM方式聯絡晉身第二階段參加者，參加者需提供基本個人資料作身份核對，如未能於指定時間內提供將自動喪失參加第二階段比賽資格。

2. 倘若被選入晉身第二階段比賽，主辦機構將上載及發佈其參賽食譜及製成品相片於香港01網站，以進行下一階段比賽。



第二階段評審方法及準則

1. 晉身第二階段參加者的食譜及製成品相片將上載及展示於01 Market（http://01market.hk01.com）活動專頁下的文章集內，以供「香港01」會員於第二階段投票期內投票。「香港01」會員於投票期內以「讚好」自己最喜愛食譜的文章的方式投票，其他感受不計算！

2. 主辦單位於第二階段完結後選出綜合評分最高的首五名順次序成為冠、亞、季軍、第四名及第五名。

3. 第二階段綜合評分由評審按照食譜可行性、技巧貼士、編輯排名及文章讚好數作出綜合評分。

4. 冠軍得獎者有機會可投稿至「01教煮」成為客席編輯*



*註：客席編輯僅代表獲得投稿及食譜文章發佈機會，實際發佈由「01教煮」編輯審批及作出最後決定



《家居創意廚房》我最喜愛食譜投票活動

1. 晉身第二階段參加者的食譜及製成品相片將上載及展示於01 Market（http://01market.hk01.com）活動專頁下的文章集內，以供「香港01」會員於第二階段投票期內投票。「香港01」會員於投票期內以「讚好」自己最喜愛食譜的文章的方式投票，其他感受不計算！

2. 成功投票可獲得588 「01積分」獎賞。

3. 「最具創意及吸引力留言獎」 - 「香港01」會員可在食譜文章下的文章留言欄留言分享投選該食譜的原因。主辦單位於第二階段投票活動期完結後，選出編輯部認為20位最具創意及吸引力並完成投票的留言者成為「最具創意及吸引力留言獎」得獎者。

4. 「最具創意及吸引力留言獎」得獎者可獲得價值 $88 的瘋辣菜脯 （名額20份）。

