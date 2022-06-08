飲食熱話｜西瓜切開狂流汁似血案！內行人教雨季別買附點揀5招
撰文：聯合新聞網
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台灣美式超市賣場「好市多」常推出物美價廉的商品，引起民眾排隊搶購，日前一名網友去好市多買了一顆大西瓜，沒想到卻「狂炸出水」，讓他傻眼直呼「這水流得有夠誇張」，網友看了則笑稱「這應該是要生了，快打給產婆」。
一名網友在Facebook「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他在賣場和家人挑了很久，買了一顆大西瓜，結果一剖開發現西瓜內部幾處凹陷，狂流出西瓜水，整張桌子都濕濕的，讓他直呼「這水流得有夠誇張」，幽默稱想知道這西瓜剖開前多難過。
名符其實watermelon
貼文曝光後，掀起網路熱議，有人笑稱「這應該是要生了」、「羊水破了」、「命案現場的感覺」、「真的好像羊水破了」、「快打給產婆」、「西瓜的命案現場」、「名符其實的watermelon」、「這外表看起來就己經被丟來丟去好幾天了，外表都黑青了怎麼會是好西瓜！」、「破水了，快送醫院，還要順便快篩」、「還好沒炸開」。
按圖看如何揀選品質好的西瓜？
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也有專業網友表示「正常不會這樣，這是水傷瓜，建議退款」、「雨水多，瓜類品質普遍不好」、「裡面已經慘不忍賭，不能吃了」、「最近雨下的多不建議買西瓜，容易水傷也不甜」、「雨季的西瓜不要買」、「這是水傷，賣你的還真沒良心，應該要主動告知」、「我也買到一顆這樣的西瓜，可以將照片留起來，先打去好市多客服告知他們，下次去逛的時候，可以去退貨，不用留下原來的西瓜」。
按圖看輕鬆切西瓜妙法步驟：
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