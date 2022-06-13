【投選喜愛食譜】「01教煮」家居創意廚房 我最喜愛食譜投票活動

「01教煮」舉辦首個「家居創意廚房」食譜設計比賽🍔，一方面讓喜愛烹飪的讀者展示創意及廚藝，另一方面亦當然要獎勵其他一直支持「01教煮」的大家👏👏！

現誠邀您參加家居創意廚房 我最喜愛食譜投票活動🙌，投選您心目中最鍾意、最喜歡的食譜，有機會贏取米芝連小食推介小店出品的瘋辣菜脯！

投票活動設第一及第二階段

第一階段：

參賽食譜帖文的讚好數有機會令參賽者成功晉身第二階段食譜設計比賽。

讀者可到Instagram進入 #家居創意廚房 標籤頁面瀏覽參加者食譜，為您最喜歡、最鍾意的參賽食譜帖文讚好投票，幫助他們晉級贏禮品！



投票期由2022年6月13日下午3時00分 至 2022年7月11日下午3時00分





第二階段：

1. 晉身第二階段參加者的食譜及製成品相片將上載及展示於01 Market（http://01market.hk01.com）活動專頁下的文章集內，以供「香港01」會員於第二階段投票期內投票。「香港01」會員於投票期內以「讚好」自己最喜愛食譜的文章的方式投票，其他感受不計算！



2. 成功投票可獲得588 「01積分」獎賞。



3.「最具創意及吸引力留言獎」 - 「香港01」會員可在食譜文章下的文章留言欄留言分享投選該食譜的原因。主辦單位於第二階段投票活動期完結後，由編輯部選出20位最具創意及吸引力並完成投票的留言者成為「最具創意及吸引力留言獎」得獎者。



4. 「最具創意及吸引力留言獎」得獎者可獲得價值 $88 的瘋辣菜脯 （名額20份）。

投票期由2022年7月18日下午3時00分 至 2022年7月25日下午3時00分。

瘋辣菜脯 (價值$88 │名額20份) 曾獲得2019年度米芝連小食推介的本土小店推出；菜脯手切爽脆極少油，豐富⼝味層次

活動受條款及細則約束



註1：參加投票活動之香港01會員帳號必須綁定電話號碼才能成功獲得「01積分」，所有獲取積分獎賞的資格均以主辦機構系統的紀錄為準。



註2：如因得獎者所提供的聯絡資料有錯漏或不正確、或因任何原因未能與得獎者取得聯絡，其得獎資格將被取消。如得獎者逾期未回覆或未能於指定限期內領取獎品，則將被視作自行放棄領獎權利。主辦單位不會對此負上任何法律責任、補發獎品、或作任何賠償，而該獎品由主辦單位全權自行處理。



註3：活動及投票活動得獎者結果將於第二階段完結後5至10個工作天公佈；主辦機構在活動後需最少十四個工作天辦理積分派發，會員將會從手機應用程式的通知中心獲得提示訊息。