夏至湯水食譜｜蓮藕五色豆湯健脾胃益氣除濕　孕婦痛風4類人不宜

蓮藕五色豆湯，可補中益氣，利水除濕。經前及行經期間婦女、孕婦不宜飲用。



香港的夏季，清晨5點半已經日出，夕陽西下約在晚上7點左右；而夏至更是全年中白日最長的一天。天文台預料今年的夏天特別熱，因受全球暖化和本地城市化的影響，香港6至8月夏季氣溫將有明顯持續上升趨勢，雨量亦會偏多。炎夏中不妨多喝湯水除濕解暑氣。

攝影︰尹嘉蔚

蓮藕五色豆湯可補中益氣，利水除濕。

五色對五臟 均衡養生飲食

中醫跟玄學一樣有五行之說，「五行、五色、五臟、五味」彼此相關，相生相剋。五行的「金、木、水、火、土」，分別對應了五色的「白、青、黑、紅、黃」及五臟的「肺、肝、腎、心、脾」。飲食均衡，適當攝取五色食物，可達到調養五臟，養生的功效。以五色豆養五臟，眉豆（白）、綠豆（青）、黑豆（黑）、赤小豆（紅）、鷹嘴豆（黃），配有助健脾養胃、補氣養血的蓮藕來煮湯，有助利水除濕、補中益氣。

豆湯清甜飽肚 痛風消化不良人士宜少吃

註冊中醫師潘仲恆提醒，豆類於消化過程中容易產生氣體，造成胃脹，因此有消化不良、容易胃脹的人士不宜多吃。至於，痛風症患者也應盡量少食豆類，因為患痛風的人士有嘌呤代謝的問題，豆類食物含植物蛋白質，嘌呤的含量也較高，因此有痛風的人要少吃豆類。另外，湯水的蜜棗用1至2顆已可，太甜的話容易引起生濕。用豆類煲素湯是令湯水增加甜味的秘訣之一，湯水清甜、湯渣咬嚼感豐富而且飽肚，可代替米飯作正餐。

湯水清甜、湯渣咬嚼感豐富，但消化功能差、痛風患者要少食豆類。

蓮藕五色豆湯材料，各自的功效簡略︰

蓮藕︰清熱除煩

赤小豆︰消腫解毒

綠豆︰清熱消暑

鷹嘴豆︰補中益氣

黑豆︰活血補虛

眉豆︰健脾補腎



蓮藕五色豆湯食譜

按圖了解「蓮藕五色豆湯」的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕五色豆湯」的食用建議︰

～蓮藕五色豆湯可補中益氣，利水除濕。

～一星期可飲1湯碗（1次）。

～經前及行經期間婦女、孕婦不宜飲用；消化功能差、痛風患者少食豆類。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



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【蓮藕五色豆湯】煲/ Boil

2-4人分量 1級難度 1小時

材料︰蓮藕1節、赤小豆10克、綠豆10克、鷹嘴豆15克、黑豆15克、眉豆15克、蜜棗2粒、陳皮2塊、水1.5公升、鹽適量。

做法︰

1.所有材料用清水洗淨，全部豆類浸10小時。

2.將蓮藕去皮，切細塊備用。

3.全部材料放入鍋內，用大火煲滾後轉細火煲1小時。

4.加入適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰豆類用水浸泡，其中有澀味的水溶性營養，包括植酸、草酸、單寧會慢慢融入水中，提前浸泡的豆子比直接烹調的豆子味道更好。另外，這些植物化學物質會影響鈣、鐵等吸收，用水浸豆再煮較好。浸泡時最好放在雪櫃內，減少細菌滋生。