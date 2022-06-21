健康飲食｜春夏交際易頭痛？5大營養素防偏頭痛這食材更有效緩解

春夏交際是偏頭痛好發期！台灣營養師王證瑋表示，曾有研究指出造成偏頭痛的原因是體內與外在環境刺激，導致腦內神經傳導物質改變引發疼痛感，除了荷爾蒙、血清素、遺傳、心血管疾病、壓力、睡眠品質不佳外，天氣變化和飲食習慣也會造成偏頭痛。



王證瑋說明，當季節轉換，天氣冷熱交錯、日照時間改變、氣溫變化、氣壓低和濕度高、睡眠時間變短等就是造成春夏交際容易好發偏頭痛的原因，此外出入冷氣房導致身體冷熱溫差過大，也常是誘發偏頭痛的原因之一。

另外生活飲食也會誘發偏頭痛，王證瑋解釋，含酪胺酸（如芝士、朱古力、柑橘類、醃漬物、沙甸魚、動物肝臟等）、咖啡因、酒精、食品添加物（味精、亞硝酸鹽和人工甜味劑）等食物，易導致血管不正常收縮或舒張，間接誘發偏頭痛，建議有偏頭痛患者，在春夏偏頭痛好發季節要少碰這些食物。

5大偏頭痛補充營養好物（按圖👇👇👇）

+ 7

1. 鎂

研究指出偏頭痛的人身體內的鎂離子不足，而鎂具有保護神經元、穩定神經電位的功能，是天然的鎮定劑和止痛藥，缺乏鎂會引起神經系統併發症或血管不正常收縮或舒張，可能導致偏頭痛。鎂已被廣用於偏頭痛的預防和治療，對於身體健康十分重要，常見的高鎂食物如堅果、香蕉。

2. Omega-3

研究顯示，偏頭痛者如果在日常飲食中攝取Omega-3脂肪酸，可以降低偏頭痛發生頻率與強度，同時Omega-3可抑制促炎性細胞因子釋放，具有抗氧化、抗炎、促進血液循環作用，同樣有助避免慢性頭痛的發作。

3. 維他命B雜（B6、B12、葉酸）

研究指出，人體細胞粒線體如果功能缺乏，容易誘發人體偏頭痛，而人體血液中的同半胱胺酸濃度，是粒線體功能的重要指標！文獻指出，補充足量的維他命B雜，能夠降低身體內同半胱胺酸的濃度，同時減少偏頭痛發生機率。

4. 維他命C

作為人體重要的「水溶性抗氧化劑」，維他命C被證實對於「神經發炎」的偏頭痛有緩解效果，可對抗身體內發炎自由基，達到急性期「救援」。

5. 維他命E

維他命E在身體內具有抑制身體內前列腺素的作用，而女性生理期所引發的偏頭痛，常常是子宮分泌大量前列腺素導致，若補充足夠維他命E，除了能降低生理期所引發的偏頭痛之外，還可以降低生理期引發的肚子痛！

相關文章：補鎂食物｜失眠焦慮頭痛可能缺乏鎂 牛油果朱古力5樣食材助放鬆👇👇👇

+ 20

生薑也可抑制偏頭痛

王證瑋補充，生薑也是相當不錯能抑制偏頭痛的食材，研究顯示，「薑」能有效減少偏頭痛引發的噁心想吐，更好的是，生薑搭配原有控制偏頭痛藥物，2小時內可以讓偏頭痛「完全緩解」！

王證瑋說，偏頭痛症狀種類繁多，有些人是單側痛、兩側痛、全頭抽痛或脹痛，每次發病時間約4至72小時左右，有時會伴隨噁心感或畏光，大多數患者症狀輕微只需休息一陣子就能緩解，但經常發生、吃止痛藥無法緩解或頭上像是戴了緊箍圈疼痛難耐，就會建議到醫院看診治療。

目前偏頭痛治療方式主要為藥物治療，但避免過度依賴藥物甚至成癮，其他治療方法包括營養補充、草藥成分、飲食模式調整、針灸、物理放鬆和心理治療也是不錯嘗試！

延伸閲讀：

視力突然模糊又逐漸好了…原來是「偏頭痛」！醫師5方法可預防

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」