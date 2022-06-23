甜品食譜｜「反轉蘋果鬆餅」用平底鑊輕鬆搞掂！材料做法超簡單

網友江怡萱在Facebook廚藝公社發文：常常做出烘焙「九陶」，唯獨鬆餅最容易成功！



用平底鍋做簡易反轉蘋果鬆餅，在做的時候真的膽戰心驚，不知道底下會不會成功，最後真的成功太開心了～

「反轉蘋果鬆餅」食譜（按圖👇👇👇）

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做法：

1. 使用鬆餅粉，依照鬆餅粉包裝調成鬆餅糊，留意在加水的時候慢慢加，會需要比較濃稠的鬆餅糊

2. 蘋果切片狀，準備牛油、砂糖

3. 在鍋裡放入牛油，牛油融化後放入砂糖攪拌，在鍋子依序放入蘋果片，稍微煎一下後，倒入鬆餅糊，蓋上蓋子燜煮

4. 開蓋發現上面麵糊凝固有微膨，可以用牙籤或筷子看看有沒有熟

5. 準備跟鍋子一樣大或是更大的盤子，倒扣在鍋子上，再反轉，就可以獲得反轉蘋果鬆餅

很適合早餐或是下午零食來一份，超級好吃！

如果喜歡肉桂，也可以在煎蘋果的時候灑上肉桂粉，這個方式也可以用在香蕉，麵粉糊改成可可口味，就有反轉香蕉可可鬆餅。

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