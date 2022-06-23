卡邦尼意粉食譜｜料理達人5秘技2分鐘煮好意粉　免忌廉加冬菇水？

卡邦尼意粉是其中一種經典口味的意粉，但各位去過Cafe的讀者都不難發現，坊間卡邦尼水準大都參差不齊，有的即使標價過百元，但煙肉完全不香脆、蛋煮得太老、忌廉不夠濃稠、意粉太腍等等。日本電視節目《生活小貼士2》就請來有「神之舌頭」稱號的搞笑藝人「複製大介」，他僅用超市廉價乾意粉，就把卡邦尼意粉煮得像名店出品般。只要活用5大秘技，不僅可以縮短煮意粉時間、味道更濃稠，煙肉更香！



為什麼加冬菇水？

卡邦尼意粉是經典口味的意粉，在日本節目《生活小貼士2》中，自言有「神之舌頭」兼且廚藝高超的藝人「複製大介」，就分享了如何做出媲美米芝蓮星級店出品的卡邦尼意粉。節目組訪問了多名家庭主婦煮卡邦尼意粉有什麼困難，多人認為雞蛋總是煮得太老，到底如何避免？在複製大介的5種秘技中，其中一個居然是加冬菇水，究竟為何？

在試食環節，有一半嘉賓都以為這款是米芝蓮名店出品，價值1500円的卡邦尼意粉，但其成本其實只是大約322円。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

請按下圖睇「卡邦尼意粉」詳細材料、做法和貼士：

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卡邦尼意粉香濃煙韌5大秘訣：



1.每100克意粉+300毫升水，倒進密實袋放置1小時，即可回復彈牙口感及縮短煮麵時間。。

2.用雞蛋、蛋黃、巴馬臣芝士和昆布茶粉代替忌廉。

3.加冬菇水能為意粉醬帶來松露香氣。

4.炒煙肉時加入切碎的煙熏芝士粒，即可令煙肉帶有煙熏味。

5.關火後才拌勻意粉、煙肉和醬汁，在餘溫下徹底攪勻，產生乳化作用後，意粉將更美味。



卡邦尼意粉大功告成！（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

主持人坂上與一眾小主持試食後皆拍爛手掌，而坂上更佩服不已，對複製大介說：「請受我一拜！」（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

資料來源：《生活小貼士2》