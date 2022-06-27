益菌飲食｜蛀牙皮膚炎與腸道菌有關？壞菌愛甜重鹹2款飲料養好菌

你知道腸道菌相跟口腔菌相有關嗎？研究發現，口腔壞菌多，腸道裡的壞菌也會增加，而人體的免疫細胞有7成都在腸道，腸道壞菌若太多，可能影響全身，包括腦部、心臟血管、皮膚和蛀牙等，透過養出口腔好菌可以改善腸道健康，每天喝2杯無糖咖啡，餐後用綠茶漱口等，都是不錯的方法。



少糖高纖幫助腸道養好菌 更養好皮膚

台灣營養師吳映蓉表示，腸道好菌多時，表示腸道的菌相好，有助降低身體發炎反應，尤其人體70％免疫細胞在腸道，所以腸道健康牽涉到全身，壞菌一旦太多、菌相不好，就容易破壞腸黏膜，形成「腸漏症」。她進一步解釋，「腸漏症」就是腸道壞菌太多，造成腸道黏膜發炎、被破壞後出現漏洞，毒素因此滲出腸道外面，跑到全身，對皮膚的影響就是造成青春痘或過敏性皮膚炎。所以腸道要養好，多給腸道一點好菌，就不容易有發炎反應，皮膚穩定性也會比較強，少糖、多纖維的飲食，對腸道健康很有幫助。

▼怎樣養出口腔好菌？（按圖看清👇👇👇）

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她建議，異位性皮膚炎可以吃彩椒菠菜，因為維他命A和C跟皮膚復原有關，菠菜富含維他命A，彩椒則是維他命C很高的蔬菜；此外，好皮膚也需要Omega-3脂肪酸，可降低身體發炎反應，建議可吃三文魚和核桃。

壞菌愛甜食和重鹹 戒吃甜皮膚好

吳映蓉也以自己兒子為例，他初中高中時期本來都喝台式奶茶，結果滿臉青春痘，後來建議改喝無糖酸奶，一天2瓶，戒吃甜同時補充鈣質幫助長高，維持3年來都少喝含糖飲料，結果不但長高到183公分，皮膚狀況也獲得改善。

她強調壞菌喜歡甜食，常吃甜食就會養出腸道的壞菌，並且影響到好菌生長，只要戒掉吃甜，青春痘就會少很多。而中年以後容易高血壓，這跟壞菌也有關，因為吃太鹹就會養出壞菌，所以飲食習慣要避免太重口味。

口腔菌影響腸道菌 容易蛀牙天生註定

研究顯示，腸道菌相跟口腔菌相具有關聯性，腸道壞菌多，口腔裡的壞菌也會增加，雖然兩者的壞菌種類不一定相同，但壞菌都會同時增加；而所謂病從口入，如果可以維持口腔的好菌相，相對也能幫助腸道有好的菌相。此外，有些人好像天生容易蛀牙，其實是因為在母體肚子裡，就會影響到寶寶的菌相，所以媽媽懷孕時要注意飲食，才不會讓寶寶天生註定容易蛀牙。

綠茶黑咖啡養好菌 曬太陽都得！

吳映蓉表示，維他命D可以幫助好菌生長，建議攝取足夠維他命D或多曬太陽；喝黑咖啡或不加糖的鮮奶咖啡，也可以讓腸道好菌變好，建議每天喝1～2杯就好，此外，吃完東西要刷牙，不然至少用無糖綠茶漱口，或是喝無糖綠茶，因為口腔好菌愛綠茶，且綠茶兒茶素較紅茶高，只要是未發酵的茶都可以；而吃了柑橘類的酸性食物則要先漱口稀釋後再刷牙，以免酸腐蝕琺瑯質。

另外也建議補充蛋白質和鈣質，例如喝無糖乳製品；而蔬菜含有多酚類、纖維和植化素等，都是好菌的最愛；咬合動作也可減少口腔壞菌，咀嚼時就會有訊號傳遞。如果不愛吃菜，可以將蔬菜切碎包進飯糰內，或是做成蔬菜濃湯，將有形變成無形，讓不愛吃菜的小朋友也可以吃進蔬菜。

▼喝綠茶好處有哪些？營養師分析4大作用（按圖👇👇👇）

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