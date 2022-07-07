棷子油｜直接喝可預防腦退化？攝取過量易令膽固醇、血脂質暴增

近幾年有些市民會將初榨椰子油直接拿來喝，希望能夠預防或治療腦退化症（阿茲海默症），台灣奇美醫院營養科營養師趙苔君說，雖然少數臨床研究和動物試驗有相關的報告，但是目前國際上仍然沒有大型世代性研究證實，椰子油能預防或緩解腦退化症，所以建議市民只能適量品嚐，不宜高劑量攝取，以免造成血脂質與膽固醇。



椰子油放於室溫下，能散發出淡淡的椰子香，放置在低於14-25度以下後，便呈現飽和脂肪酸的乳白色凝固狀。趙苔君說，因為椰子油的油脂構造，與動物性食物的油脂一樣都屬於飽和，也就是油脂本身是穩定的、不容易劣變也耐高溫，確實適合高溫油煎或油炸食物。

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高劑量攝取恐增膽固醇、血脂質

既然是飽和脂肪酸，那就是不好的油？趙苔君進一步解釋，雖然椰子油含有92%的飽和脂肪酸，但中鏈脂肪酸佔其大多數，才會有研究認為，這種中鏈脂肪酸可直接由肝臟代謝轉化為酮體，當體內葡萄糖缺乏時，酮體便可做為大腦中重要的替代熱量來源，而且含有40-50%豐富的月桂酸、葵酸、膳食纖維、維他命與礦物質，以及含有酚類化合物和激素，可預防腦細胞外amyloid-β peptide的堆積，進一步改善、預防阿茲海默症。

但是，椰子油所含的植物性飽和脂肪酸，在長期高劑量攝取下，對身體健康造成隱形的傷害，包括增加血脂質與膽固醇，絕對不能忽視。

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椰子油每天5-10克最安全

那該如何正確使用椰子油？趙苔君說，一天的飽和脂肪酸建議食用量，約佔總熱量的10%，以1800卡為例，一天的飽和脂肪酸攝取量需低於20克，且因動物性食物如雞、豬、牛，都含有飽和脂肪酸，所以椰子油一天安全攝取量約5-10克，相當1-2茶匙。

也因為油脂種類的選擇與食用量，攸關着身體健康，趙苔君建議，每個家庭至少需要準備3種油，一種為不宜高溫烹煮，適合涼拌用的橄欖油或苦茶油，一種是炒菜用的芥花油或葵花油；另一種則是高溫油煎或油炸的椰子油，最好是選用初榨椰子油，巧妙運用才能維持良好的健康飲食生活。

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