打風食譜合集｜儲糧常備4類食材 凍肉海鮮百搭易煮10款必學食譜
撰文：余曉彤
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適逢長假期，可惜遇上風季開鑼，昨日晚上（29日）天文台發出今年首個一號戒備信號的熱帶氣旋，今早（30日）正式命名為暹芭。打風前夕當然要到超市入貨以作準備，以下介紹10款「打風食譜」，都是一些雪櫃常備的食材、罐頭，確保打風不用捱杯麵。
打風前夕總會到超市入貨儲糧，更會大手購入杯麵、罐頭等襟擺食材，或者在打風日子吃即食食品是另一番滋味，不過，人大了便不想再虧待自己，故用急凍食材和簡單的調味料仍可煮出餐廳的滋味。筆者集合了4大類的常備食材，主要是急凍肉類海鮮、罐頭，至於蔬菜類可選擇真空包裝或者襟擺類，確保在打風期間不用吃爛菜，也不用捱菜。
儲糧常備食材
1. 罐頭
2. 急凍海鮮如三文魚、蝦、魚
3. 急凍肉類如豬扒、雞扒
4. 真空包裝蔬菜或襟擺蔬菜：椰菜
以下10款「打風食譜」都是用了以上介紹的常備食材，而調味料都是普遍家庭已有的如豉油、牛油、蒜頭等，在有限的資源下也能吃餐好！
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