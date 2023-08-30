颱風蘇拉｜黃昏掛1號波！儲糧常備4類食材百搭易煮！打風10大食譜

撰文：余曉彤
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香港天文台指，今日（30日）黃昏會發出一號戒備信號，據現時預測路徑，颱風蘇拉將於周五（9月1日）及周六（9月2日）接近珠江口一帶，屆時或會帶來狂風驟雨。打風適宜留在家中，一日三餐總要作好準備，是時候儲定糧或早已屯積不少食物？以下介紹10款「打風食譜」用凍肉、罐頭、根類瓜果等食材湊合，確保打風依然可享受美食，不用捱杯麵。

蘇拉最新颱風移動路徑。（天文台）

儲糧常備4類食材　凍肉蔬果結合成美味菜式

打風前總會到超市入貨儲糧，更會大手購入杯麵、罐頭等襟擺食材，或者在打風日子吃即食食品是另一番滋味，不過，人大了便不想再虧待自己，故用急凍食材和簡單的調味料仍可煮出餐廳的滋味。筆者集合了4大類的常備食材，主要是急凍肉類海鮮、罐頭，至於蔬菜類可選擇真空包裝或者襟擺類，確保在打風期間不用吃爛菜，也不用捱菜。

儲糧常備食材
1. 罐頭
2. 急凍海鮮如三文魚、蝦、魚
3. 急凍肉類如豬扒、雞扒
4. 真空包裝蔬菜或襟擺蔬菜：椰菜

儲糧常備4類食材：罐頭、急凍海鮮、急凍肉類及真空包裝蔬菜或襟擺蔬菜。（資料圖片）

以下10款「打風食譜」都是用了以上介紹的常備食材，而調味料都是普遍家庭已有的如豉油、牛油、蒜頭等，在有限的資源下也能吃餐好！

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