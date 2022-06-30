AEON｜AEON Festival日本食品節減價16折起　$10均一價買日本蔬果

AEON 開業35年，繼早前的優惠後，7月1至20日期間加推雙料優惠，包括「AEON Festival第2擊」以及「日本食品節」，多項日本水果、凍肉、廚具等皆會以優惠價及均一價發售，最抵買的廚具更是16折，比早輪的優惠更加抵，最即睇記者有什麼推介吧！



AEON Festival均一價貨品 廚具勁減至16折

AEON在港開業35周年，早在5月已舉行為期近4周的「AEON Festival」推廣活動，而7月起將進行「AEON Festival第2撃」，大量貨品以均一價發售，亦有其他精選減價貨品，包括：廚具、凍肉、個人護理用品及家品等。在7月1至3日，AEON會員購物，更可額外享95折優惠。

均一價貨品$50起，另有$100、$200、$300、$500、$1000、$1500、$2000、$3000和$4000的均一價貨品，記者就精選了$500以下的系列。佐賀布冧$50就有6個，換言之每個僅$8.3；另外，Virjoy廚房紙亦由26.9一件，減至$50/3件（即每件約$16.7）。而原價$48.9一盒的Dreyer's雪條，亦以優惠價$100/3盒發售。木製防滑托盤亦是廚房好用單品之一，$89.9減至$50，各位不妨趁這階段入手。此外，還有不少減價凍肉，如：美國豬脢扒、澳洲藍尾蝦、立陶宛無激素雞中翼等，不過減幅最大的一定是Visions Metal Cookware 24厘米煎炒鍋，由$999減至$169，即16折！

請按下圖睇AEON Festival第2擊減價貨品：

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日本食品節均一價$10起 另有獨家甜品

另外還有日本食品節優惠，提供不同種類的日式美食，趁住3天連假，大家不妨自製章魚燒與大阪燒，宣傳單張上還有詳細教學，跟住做必定輕鬆完成。另外，天氣炎熱翳悶，想冰涼甜品亦有減價，例如：布丁、芝士卷蛋等，還有多款忌廉泡芙。如果想吃生果，日本千葉貴味蜜瓜、和歌山小玉西瓜、山梨日川白鳳桃、褔岡巨峰等，都以$99均一價發售！而要數到最抵買的，非松葉蟹禮盒莫屬，由$699減至$499。

請按下圖睇日本食品節減價貨品：

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