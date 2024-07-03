小暑飲食宜忌｜清熱去濕10款湯水食譜合集　少吃雞牛羊免腸胃負擔

小暑在每年7月6日至8日之間，今年的小暑是7月6日。據古籍《群芳譜》小暑的意思是「暑氣至此尚未極也」，即天氣炎熱卻尚未到最熱之時，但隨着全球暖化等問題，即使未到小暑，天氣已十分酷熱，外出一會便汗流浹背，自然要為身體補充水分，以下介紹10款由中醫推薦的湯水，讓你生津解暑！



小暑是什麼？

二十四節氣小暑，是夏季的第5個節氣。古語有云：「一候溫風至；二候蟋蟀居宇；三候鷹始鷙。」意即小暑後，大地上不再有涼風，風中都散發著一股熱；接著蟋蟀會離開田野，躲到庭院的牆角下避暑，而老鷹一樣因地面氣溫太高，改為在清涼的高空中活動。

人們除了避暑外，亦可從飲食中著手解暑。小暑飲食宜以清淡為主、多吃瓜果蔬菜，尤其是絲瓜、冬瓜和節瓜等，有利消暑及補充水分。

小暑宜多吃瓜果，尤其是絲瓜、冬瓜和節瓜。

炎夏宜吃豬鴨 雞牛羊助熱增腸胃負擔

夏天暑氣盛而帶濕，濕氣會傷腸胃，所以夏天容易出現食慾不振、食少腹脹的情況，因此，不宜再吃太多肉類，難以消化，免令腸胃增加負擔。如果吃肉，可選豬肉和鴨肉，兩者性涼，適合暑熱季節食用。至於雞肉、羊肉及牛肉，因性味甘溫，夏天進食容易助熱，不利腸胃。

以下就挑選了10款由絲瓜、冬瓜和節瓜煲成的小暑湯水。



絲瓜：味甘性涼，入肝胃經。清熱化痰 涼血解毒

推介湯水1：絲瓜豆芽豆腐湯 解暑清熱除煩去燥

材料：絲瓜1條、大豆芽100克、硬豆腐1件、薑片數塊、水2升、鹽適量

絲瓜豆芽豆腐湯食譜

冬瓜：味甘淡性涼，清熱、利水、去濕

推介湯水2：冬瓜荷葉水鴨湯 清熱解暑滋陰水鴨如何處理？

材料：水鴨1隻、冬瓜500克、蓮子30克、荷葉1/4塊、陳皮1角、生薏米10克、熟薏米10克、瑤柱6粒、酒少許、水2公升、鹽適量

冬瓜荷葉水鴨湯食譜

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推介湯水3：冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯 清熱滋陰適合流汗後飲用

材料冬瓜500克、冬菇7-8粒、瑤柱適量、瘦肉200克、水1.2升、鹽適量

醃料：鹽半茶匙、胡椒少許、糖半茶匙、生抽少許、麻油少許、生粉半茶匙

冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯食譜

推介湯水4：消暑冬瓜蠔豉排骨湯 去濕去水腫滋陰養顏！

材料：冬瓜500克、冬菇8隻、蠔豉6-8隻、熟薏米 40克、排骨500克、瑤柱適量、薑片適量、水1公升、鹽適量、紹興酒少許

推介湯水5：冬瓜螺頭銀杏湯 清熱消暑白果有毒每次上限係…

材料：冬瓜1-2斤、螺頭2-3個、銀杏約20粒、生薏米2両、陳皮1角、豬腱500克、酒少許、水2公升、鹽適量

冬瓜螺頭銀杏湯食譜

節瓜：味甘性平 清熱利尿生津解渴

推介湯水6：節瓜冬菇瘦肉湯 消暑清熱浸木耳愈久愈多菌？

材料：節瓜1條、冬菇10粒、木耳4片、紅棗4粒、瘦肉300克、薑2片、酒少許、水2公升、鹽適量

節瓜冬菇瘦肉湯食譜

推介湯水7：節瓜鹹蛋肉片湯 滋陰降火夏季必飲通腸胃去濕熱

材料：節瓜2條、鹹蛋1隻、瘦肉200克、生抽1茶匙、生粉1茶匙、砂糖 1/2茶匙、麻油 1/4茶匙、水1公升

節瓜鹹蛋肉片湯食譜

推介湯水8：節瓜章魚豬腱湯 補氣養血還有助甜睡催奶？

材料：節瓜2個、章魚1隻、豬腱250克、蜜棗2粒、南北杏50克、水2.5升、鹽少許

節瓜章魚豬腱湯食譜

推介湯水9：節瓜元貝蓮子湯 清熱解暑 煲過久反效果節瓜連核？

材料：節瓜2條、元貝2両、蓮子1両、西施骨400克、酒少許、水1.5公升、鹽少許

節瓜元貝蓮子湯食譜

推介湯水10：粟米鬚節瓜湯 去濕健脾 粟米鬚平和利水消腫

材料：粟米2條、粟米鬚80克、節瓜2條、花生30克、眉豆30克、蜜棗3粒、水2.5公升