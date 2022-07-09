肉醬意粉食譜｜木村拓哉秘製肉醬唔用肉碎？極速烚意粉要靠平底鍋

日本藝人木村拓哉再次在日本朝日電視台節目《家事ヤロウ》擔任嘉賓，親自示範自家的私房料理食譜，其中一道是最常見的西式料理肉醬意粉。縱然木村版的肉醬醬汁是用現成的番茄麵醬製作，但調味時也絕不馬虎，更教授了烚意粉更快速的方法。



木村拓哉再次在《家事ヤロウ》擔任嘉賓，親自示範自家的私房料理食譜。（《家事ヤロウ》節目截圖）

木村版番茄肉醬用現成麵醬？蔬菜高湯粉增添甜味

肉醬意粉看似平平無奇，粗略煮一個實在不難，當然用現成的番茄麵醬製作番茄肉醬令味道更有保證。以木村介紹的自家版本為例，使用了橄欖油風味及巴西利風味的番茄麵醬以增加層次，不過他表示並不足夠，更用了蔬菜高湯粉、喼汁、茄汁、月桂葉及糖再調味。

木村版番茄肉醬意粉。（《家事ヤロウ》節目截圖）

平底鍋烚意粉時間加快一半 牛肋條取代肉碎更有口感

肉醬意粉不止醬汁重要，肉類的選擇亦同樣重要，一般都會用牛肉碎、豬肉碎，不過木村與大家相反，選擇購買一片片的牛肋條肉再切條。他指牛肋條的油脂比肉碎少， 而且吃起來更有口感。此外，木村更建議烚意粉時應用平底鍋而非高身湯鍋，因湯鍋用水量比較多；水滾時間約12分鐘，而平底鍋用水量比較少；水滾時間約4分鐘，時間足足快一半有多。

木村選擇購買一片片的牛肋條肉再切條來取代牛肉碎、豬肉碎。（《家事ヤロウ》節目截圖）

請按圖看木村拓哉「肉醬意粉」步驟及貼士：

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木村拓哉【肉醬意粉】食譜



材料：牛肋條肉400克、洋蔥1個、意粉（1.6毫米）100克、巴馬臣芝士適量、TABASCO適量、黑胡椒適量



意粉醬材料：番茄麵醬（橄欖油風味）1瓶、番茄麵醬（巴西利風味）1瓶、蔬菜高湯粉8克、喼汁1.5湯匙、茄汁1.5湯匙、月桂葉1片、糖1湯匙



做法：

1. 洋蔥切碎，放入可入微波爐的碗中，用微波爐適用保鮮紙包好，以600W叮2分鐘。

2. 牛肋條切成約6mm寬的大小。

3. 中火燒熱油鍋，加入洋蔥略炒，其間加鹽調味。

4. 加入牛肋條略炒，加入2款番茄麵醬拌勻。

5. 加入蔬菜高湯粉、喼汁、茄汁及月桂葉續煮數分鐘，加入糖調味。

6. 煲滾一鍋水，先加鹽，再放入意粉按包裝指示煮至軟硬適中，盛起。

7. 將煮好的意粉擺盤，淋上適量的意粉醬。

8. 灑上巴馬臣芝士、黑胡椒及TABASCO，即成。

