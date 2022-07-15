廚具減價｜美亞廚具暑假優惠4折起　3件鍋具套裝$199蒸籠電鍋$469

美亞廚具（Meyer）推出夏日減價優惠，多款平底鑊、炒鑊、湯鍋及各樣廚房配件低至4折起發售。不黏鍋具套裝共3件由原價$399減至$199，即每件平均$133；輕巧易用的手提切碎器只售$89。



美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

美亞廚具由7月15日至8月31日舉行一年一度的夏日Fiesta廚具精選優惠活動，今次減價貨品包括手提切碎器、酒店式電熱水壺、法式濾壓壺、多功能電火鍋配蒸籠等，最抵買是3件不黏鍋具套裝$199，7.6公升的有蓋不黏大湯鍋24CM減至$559。

按圖看清貨特價廚具共24組減價貨品︰

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美亞廚具清貨減價活動資料：

日期：2022年7月15日至2022年8月31日

時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

*接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款

*設2小時免費泊車服務

