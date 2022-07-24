大暑涼茶食譜｜夏枯草桑葉茶清熱消暑 增甜減苦1種材料代替糖
撰文：鄧穎琪
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夏枯草是涼茶常見草藥之一，記得去藥材舖買夏枯草時，有位嬸嬸見到，就說：「夏天煲夏枯草就最啱啦！」大暑剛過，今次就煲一個簡單的夏枯草消暑茶，清肺潤燥，怕苦？加一種材料代替糖，功效依舊，味道可口！
攝影：鄧穎琪
煲涼茶比煲湯還要簡單，將材料浸洗乾淨，加水煲好就行。今次煲的是夏枯草桑葉茶，材料只有4種，夏天可作清熱解暑之效，適合常待在冷氣房人士飲用。
今次用了荷葉、夏枯草、桑葉和糖冬瓜，由於怕夏枯草太苦，於是加糖冬瓜增甜，分量無需太多。平時我們煲冬瓜茶或冬瓜湯，都可利水消腫，但註冊中醫師邱穎琳就表示，用糖醃漬過的冬瓜已失去原本功效，現只能增甜。她又提醒，若怕苦不一定要加糖冬瓜，可減少夏枯草的量並用菊花替代，這就成了「夏桑菊」涼茶。
夏枯草桑葉茶的清熱解暑功效強，適合夏天或天熱炎熱時飲用，尤其是平日胃寒或夏天經常待在冷氣地方人士，但不需要清熱解暑者則不宜。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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夏天適宜飲哪些涼茶？
夏枯草桑葉茶
煲夏枯草桑葉茶需要哪些材料？
夏枯草、荷葉、桑葉和糖冬瓜
夏枯草桑葉茶有什麼功效？
清熱消暑、利水消腫、清肺潤燥
夏枯草桑葉茶適合哪些人飲用？
胃寒或夏天常待在冷氣地方人士，若毋須清熱解暑者則不宜。