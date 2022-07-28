乳酸飲品糖分檢測｜益力多1支=3粒糖未算最甜！存放錯護腸無效

市售的乳酸飲品、乳酪飲品含有大量活性益生菌，部分生產商或會加入其他營養素如乳鐵蛋白等，以增加飲品的營養成分。儘管乳酸飲品集多功能於一身，但飲用一支分分鐘攝取過多糖分，隨時墮入高糖陷阱。我們從市面隨機抽樣18款乳酸飲品進行檢測，發現逾7成樣本屬高糖，其中一款每100克已含有9.4粒方糖！

攝影：余曉彤



我們從市面隨機抽樣18款乳酸飲品進行檢測，發現逾7成樣本屬高糖，

每日游離糖攝取量少於50克=10粒糖

記者隨機抽檢12個品牌18款乳酸飲品，比較當中的糖分並以每100克作比較。據世界衞生組織建議，一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。世衞亦加入一項條件性建議，建議將游離糖攝取量進一步減至每日能量總攝取量的5%以內。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

如果選擇了糖含量高的乳酸飲品，隨時會令你越吃越肥。

逾7成樣本屬高糖 益力多、明治1支已含3粒方糖

根據食安中心資料顯示，每100毫升液體食物含超過7.5克糖即屬高糖食物。在18款樣本中，糖分最高的是日本牌子「IMUSE」乳酸飲品，每100毫升含47.2克糖（約9.4方糖），若飲用整支（500毫升）即攝取236克糖（約47.2粒方糖），比每日建議糖分攝取量超標4.72倍。再檢視樣本中含糖量最低的一款「Rokeby Farms益生菌藍莓乳酪飲品」，每100毫升含3.5克糖分（約0.7粒方糖） ，差距13.5倍。

以圖中的活性益生菌飲品為例，每支（63毫升）含有7.1克糖，約1.4粒方糖。

眾多益生菌飲品品牌中，最為大眾認識的是「益力多」及「優益C」，參照包裝上的營養標籤，兩品牌的每100毫升含15.1克糖，飲用1支已攝取將3粒方糖。如喜歡該品牌的味道，建議可選低糖版本，低糖「益力多」每100毫升含3.6克糖；低糖「優益C」每100毫升含3.9克糖，飲用1支即攝取少於1粒方糖。

請按圖看乳酸飲品糖分排名（由糖含量高至低排列）：

+ 32

乳酸飲品沒有無糖版？儲存不當或變飲糖水

乳酸菌是益生菌的其中一種，對人體有益的是活性益生菌（Probiotic），此益菌需依靠糖分生存，有足夠糖分才能養著過億的益生菌，換句話說，糖分越多乳酸菌存活的時間越長。活性乳酸菌17分鐘繁殖一次，過程中會將糖分解為乳酸，抑制害菌生長，以達至平衡好壞細菌的作用。而生產商為了將乳酸飲品調製成大眾喜歡的酸甜味道，會再加果糖、蔗糖、砂糖等，所以飲品的含糖量才會如此高。再者，糖也是一種食物保存劑，大量糖會令食物保質期延長。

活性益生菌除了需要糖分才可生存，也需要留意儲存溫度。註冊營養師Ariel指儲存溫度太低會影響乳酸菌活性；溫度太高會導致活性乳酸菌消失，一般建議雪藏至0-4°C為佳。若乳酸飲品內沒有活性乳酸菌，或數量不足便沒有聲稱有助腸道健康的益處。

市售的乳酸菌飲品不止含乳酸菌，生產商或會加入其他營養素以增加飲品的營養成分。

3款最高糖分的乳酸飲品分別是︰

1. IMUSE乳酸飲品$19.9/500毫升，每100毫升含糖量47.2克。

2. 明治活性益生菌飲品$29.9/4X80毫升，每100毫升含糖量15.2克。

3. 益力多活性乳酸菌飲品$12/5X100毫升，每100毫升含糖量15.1克。



3款最低糖分的乳酸飲品分別是︰

1. Rokeby Farms益生菌藍莓乳酪飲品$69/750克，每100毫升含糖量3.5克。

2. 益力多LT活性乳酸菌飲品 - 低糖高纖$19.9/5X100毫升，每100毫升含糖量3.6克。

3. 朝日提子乳酸飲品$10/250毫升，每100毫升含糖量3.7克。



來源：食物安全中心《降低膳食中的鈉和糖》TVBS《乳酸菌飲品無糖？》