減肥｜盤點10種高燃脂食物健康又美味　不用斷食亦可瘦身！

當你想減肥時，是不是都會第一時間想到通過節食或斷食來減肥呢？相信很多人都認為這就是最快減肥的方法，但你是否知道其實日常生活中有不少高燃脂的食物是可以幫助人體更好減肥的呢？



以下就來分享10種高燃脂食物，多吃對身體有益之餘還能幫助減肥！

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1. 莓果類

相信大家看健身博主們經常都愛吃莓果類對吧？因為它們都是很好燃燒脂肪的食物，富含的益處也很多，包括抗衰老、抗炎症、改善腦功能作用、降低癌症風險等等。而且莓果類有著豐富的纖維，同時也是低碳水食物！雖然莓果類本身含有糖分，但這種糖並不會影響到你肥胖的～

2. 綠葉蔬菜

想要身體健康又減肥的話，多攝取綠葉蔬菜是你必須的！比如椰菜、西蘭花、芹菜等等都可幫助身體有效燃燒熱量，也是減肥中的人最喜愛的食物選擇。因為這類蔬菜的熱量都很低，富含豐富的膳食纖維，而且還有許多其他的健康益處，比如西蘭花就被譽為最健康的超級蔬菜之一，有著大量的證據顯示是癌症的戰士，也是免疫增強劑！所以多吃綠葉蔬菜不僅健康也可減肥～

3. 豆類

豆類富含大量可溶和不可溶纖維，有助於防止人體的血糖升高。豆類也含有抗性澱粉，通常澱粉是一種令人發胖的食物，但是這種抗性澱粉是可以促進新陳代謝並且燃燒脂肪的，吃了豆類你也會感覺很飽，這都因為它們代謝較慢，所以你消化過程中身體會消耗大量的熱量，自然有助於你減肥 。

4. 薑

薑含有許多健康益處包括作為消化的美妙功效，除了可以增加腸胃中的PH值，幫助於刺激消化酶，這有助於身體快速利用必要的營養物質並且丟棄其他非必要的營養素。薑也有助於減肥，因為它能幫助胃腸道抗炎、刺激和葡萄糖敏感作用，此外研究表明薑具有產熱特性，對加速新陳代謝有著很重要的作用。

5. 辣椒

辣椒含有辣椒素，能加速人體脂肪分解，同時也具有讓身體產生熱能的作用，促進血液循環以及短暫燃燒體內脂肪，減少脂肪堆積的同時也有降血脂的作用。

6. 苦瓜

苦瓜被稱為是「脂肪殺手」。苦瓜素也能夠清熱解毒，降低脂肪的生成，並且帶走體內的毒素，而且吃多了也能讓你的皮膚變得嫩滑！

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7. 堅果類

堅果類都富含了人體最重要的健康不飽和脂肪酸、豐富維他命、纖維和蛋白質，減肥期間適量攝入堅果類能讓你更健康，比如可以選擇花生、核桃、花生、腰果、杏仁等等。但需要注意的是，必須選擇無添加的堅果類，每天攝入量控制在20至30g左右即可，若攝入太多則會增肥。

8. 奇亞籽

奇亞籽富含蛋白質、OMEGA-3脂肪酸和豐富膳食纖維，常吃奇亞籽有助於燃燒脂肪並且增加身體的新陳代謝，是減肥時期不可缺少的超級食物！

9. 青瓜

青瓜是減肥中必備的食物，它水分含量高且熱量低，吃了還很有飽腹感，而且它也幫助促進腸胃和新陳代謝。此外，用青瓜敷臉還有養顏功效～

10. 番茄

番茄裏的番茄素可以促進脂肪分解的效果，熱量也很低是減肥的佳品。吃多番茄容易讓人有飽腹感，加上番茄能夠吸收腸胃裏多餘的脂肪，帶走體內的脂肪和廢棄物。

以上這10種都是能提高人體新陳代謝及高燃脂的食物，不僅健康還能幫助減肥！此外，想減肥的你除了要吃得對，也要結合運動一起才會更快瘦下來，而且還會讓你身體線條變得更好看！有些人濕氣太重的話也會阻礙脂肪的燃燒，這種類型的人需要先祛濕氣才能更有效減肥！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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