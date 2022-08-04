水果冷知識｜紅、黃肉西瓜營養大比拼！當心這樣吃容易血糖超標

炎炎夏日，民眾常會購買冰涼又消暑的水果來大飽口福，其中又以西瓜與芒果最備受喜愛。



而西瓜又分為紅肉和黃肉兩種，營養上究竟有何不同？

9大高含水量食物（按圖看清 👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏，在自己的Facebook粉絲團表示，西瓜含水量高，能幫助清涼、解渴、消暑，天氣熱來片西瓜都覺得透心涼，其實不管是紅肉還是黃肉，兩者都有各自的好處與功效。紅肉西瓜富含維他命A、β-胡蘿蔔素，可以保護眼睛及黏膜健康、使肌膚水潤；黃肉西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成精胺酸，可以幫助血管放鬆、紓緩疲勞跟緊張情緒，熱量也較紅肉來的低。

不過，高敏敏也提醒民眾「份量很重要」，千萬不要一整顆挖來吃，這樣很容易血糖超標、脂肪囤積，反而不健康，尤其腸胃敏感者、血糖控制者、想減重的朋友更要注意份量的控制，建議切一切放碗裡，8分滿大概就是1份水果了，1天最多3份就夠了，剩下的「扣打」留著吃其他水果，可達到均衡攝取各種植化素的功效喔！

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