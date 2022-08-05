飲咖啡貼士｜咖啡無效提神3大可能　配蛋糕甜麵包做早餐最易眼瞓

喝咖啡有助提神，不過有時喝了咖啡反而更疲累，甚至想睡，可能是3大原因令你「白喝」了咖啡。



黑咖啡日飲2杯 減心臟病風險

咖啡文化熾熱已久，都市人喝咖啡不只提神，也可能用於填補心靈匱乏，或者愛慕咖啡獨有文化，咖啡店、咖啡香、咖啡迷，有關咖啡的心切讓人神往。眾所周知咖啡豆及咖啡款式有諸多品種，黑咖啡，即一般所說的齋啡，因為沒有糖、奶，熱量最低，1杯240毫升大概只有23千卡，齋啡也助抗水腫，更有研究指出每天喝2至3杯黑咖啡，有助降低罹患心臟病的風險。

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用來提神的咖啡，建議在吃完早餐後才喝，或跟早餐一起享用，或在早上開始工作前15分鐘飲。（Unsplash）

飲咖啡最佳時間

上班一族每朝一「啡」，用來提神的咖啡，建議在吃完早餐後才喝，或跟早餐一起享用，或在早上開始工作前15分鐘飲，提神的效果大約維持到中午左右。然而，部分人有時喝完咖啡後反而更疲憊，台灣營養師廖敏涵表示，喝咖啡能提神是因為咖啡因促進賀爾蒙「多巴胺」釋放，刺激腎上腺素的分泌，使人產生興奮感覺。另外，咖啡因阻斷腺苷產生的休息訊號，但無法阻止腺苷繼續製造，所以咖啡其實只能延後疲倦感和睡意。

按圖了解喝咖啡卻愈感疲倦的3大可能︰

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3秘訣避免喝完咖啡更疲倦

若想透過喝咖啡提神醒腦、增加專注力及改善心情，廖敏涵營養師分享3個秘訣避免喝完咖啡更疲累。首先，勿過量攝取咖啡因，建議每日咖啡因攝取量不超過300毫克。簡單來說，通常1份（杯）濃縮咖啡（espresso）有*100毫克咖啡因，因此每天2至3份espresso已達上限。舉例以連鎖咖啡店1杯標準（tall size約350毫升）美式咖啡，內有3份espresso加水，便已達成人咖啡因每日攝取上限。當然可按個人對齋啡味道的喜好，將3份espresso加水分散成2-3杯也是可行。如果據美國梅奧醫院的研究建議，成年人每天吸取400毫克咖啡是為上限，以下列表有更具體的「每天咖啡上限」指示可參考︰

若據美國梅奧醫院的研究建議，成年人每天吸取400毫克咖啡是為上限，以上列表更具體描述成人「每天咖啡上限」指示。（01製圖）

*咖啡、奶茶及茶的咖啡因含量估算，按不同的餐廳，製作飲品的方法均有分別，數據以平均值計算。

其次，廖敏涵營養師更指出，避免喝咖啡的同時攝取大量糖分。選無糖、糖漿或忌廉的咖啡較理想，盡量不要與高精緻糖分食物一起享用，例如蛋糕、甜麵包、馬卡龍等，以免造成血糖水平波動，急升和急降，使人感到疲倦及情緒低落。最後，要喝足夠的水，減少因咖啡利尿而易於使身體脫水的問題。咖啡因及其代謝物具利尿作用，當身體有脫水情況，疲倦感更易產生，建議大眾避免一次性喝完一大杯咖啡。

參考資料︰廖敏涵營養師FB