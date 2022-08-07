五花茶食譜｜消暑去濕潤肺3類人不宜　羅漢果代片糖多做1步去甘苦

五花茶不止有清熱解毒之效，更可消暑去濕，適合夏天飲用。坊間的五花茶配方眾多，到底使用哪五種花功效才是最好？



五花茶用哪五種花功效較好？

在炎夏的日子，的確不想在有如蒸爐的廚房下逗留，因此選擇煲涼茶而非煲湯，將材料浸洗乾淨加水煲好就行。對比苦茶，筆者更喜愛帶微甜的五花茶，細問註冊中醫師郭志華博士才知道有消暑去濕的作用，正適合現時的天氣。五花茶顧名思義由五種花煲製而成，以筆者在藥材舖購買的便有木棉花、棉茵陳、佩蘭、菊花及夏枯草。郭醫師提醒五花茶可由不同的花材組成，但坊間常用的棉茵陳和夏枯草並不屬花材，她建議用木棉花、金銀花、葛花、雞蛋花和菊花煲製，功效較好。

郭醫師提醒五花茶可由不同的花材組成，她建議用木棉花、金銀花、葛花、雞蛋花和菊花煲製，功效比較好。

羅漢果取代片糖更健康 多做1步除苦去甘

五花茶的甜味是來自片糖，若不想用加工製的糖分可改用羅漢果，其果核的甜味豐富；果皮有清熱潤肺功效，味道純天然更健康。當然羅漢果並不是必需的，選用片糖或其他糖的話可在小火煲煮30分鐘後下，再煲15分鐘。縱然加了糖，藥材煲煮後仍會有甘苦味，只要在熄火後加蓋焗15分鐘便可去除這微苦。

五花茶食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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註冊中醫師郭志華博士對「五花茶」的食用建議︰

- 一星期飲用1-2次。

- 體質虛寒、易泄瀉、糖尿病人士不適宜飲用。

- 如有疑問，請向中醫師諮詢。



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夏枯草桑葉茶食譜

五花茶（煲／Boil）



3-4人分量 1級難度 1小時15分鐘



材料：

木棉花40克

金銀花10克

棉茵陳20克

佩蘭20克

菊花10克

夏枯草50克

羅漢果1個

水3公升



做法：

1. 將所有材料浸15分鐘，並清洗乾淨。

2. 羅漢果連核捏碎。

3. 所有材料下鍋以大火煲滾，轉小火煲30分鐘。

4. 熄火，加蓋焗15分鐘即成。



不失敗秘訣：

* 羅漢果可用片糖或紅糖代替。

* 加蓋焗此步驟可去除部分藥材的甘苦味。

