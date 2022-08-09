抹茶好處｜護肝增免疫力製月餅茶香滿溢　奇華皇玥望月早鳥優惠

抹茶有6大好處，助抗癌，預防失智及提升心臟健康。以抹茶配月餅，或以抹茶、烏龍、伯爵茶等為元素注入月餅，使鑒賞茶香及品茗的氛圍更有趣雅致，想回復茶香月餅的滋味，實用的建議方法可以一試。



抹茶6大功效 增強免疫力保護大腦

抹茶是綠茶的一種，新芽茶葉在採收後，被磨成明亮的綠色粉末，接著以熱開水，用茶筅沏茶。抹茶中含有抗氧化劑兒茶素，而抹茶的兒茶素等級最高。據從外國的研究中發現，證明抹茶可助抗發炎、提升免疫力、提高記憶力和反應，其他好處還包括保護肝臟、預防癌症、促進心臟健康及有助脂肪燃燒。

抹茶可助抗發炎、提升免疫力、提高記憶力和反應（尹嘉蔚攝）

1.增強免疫力

抹茶中的兒茶素、槲皮素具抗病毒特性，有助於增強人體免疫系統，對抗新冠肺炎或流感。



2.預防癌症

抹茶中的兒茶素、多酚和維他命C可能有助防止癌細胞的生長、轉移或擴散，使癌細胞更易受化療控制有助治療，例如是乳腺癌等。

按圖了解抹茶６大功效︰

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3.保護大腦

在2021年的一項研究中，常喝抹茶的人在注意力、記憶力和寫作方面的壓力測試中，比純喝咖啡因的人表現更好。抹茶中抗氧化物蘆丁，幫助保護大腦預防失智。

4.有益心臟

同樣在2021年的一項研究中，綠茶中的咖啡因和多酚能改善健康和有助降低心臟炎症，包括心臟衰竭和中風等。

5.降低炎症

抹茶中的抗氧化物，包括酚酸和葉綠素具有抗炎特性，有助於緩解涉及炎症症狀的糖尿病和關節炎。

6.調節血糖

抹茶中的多酚可能會減緩身體對葡萄糖的吸收，從而降低餐後血糖飆升的機會，可助控制血糖水平，並有助於調節食慾，從而達到減肥效果。

常喝抹茶有眾多好處，適量飲用不會造成傷害，不過抹茶中含咖啡因，身體攝取過量的咖啡因可能對健康產生負面影響，據美國食品和藥物管理局（FDA）建議，每日咖啡因攝入量應保持在400毫克或更少，以免對咖啡因產生依賴，減少可能會出現的頭痛和易怒。只於一份抹茶通常是半茶匙或約3克，當中的咖啡因含量會因抹茶的質量和年份而有所不同，一份抹茶含有大約55至130毫克的咖啡因不等。

茶香月餅抹茶回甘 建議食法與購買優惠

抹茶能成為飲料之外，也經常應用在甜品製作，以抹茶味月餅為例，抹茶輕微的甘苦味，平衡了月餅的甜膩，再喝杯茶清口解膩，茶昋縈迴口腔。每逢中秋佳節，部分餅家及酒店以抹茶、烏龍、花茶等元素注入及創製出茶味月餅，令品茗更添生趣。

奇華餅家

以和風食材研製三款日式口味的麻糬奶皇月餅，「抹茶紅豆麻糬奶皇月餅」，外層鬆化以抹茶製成，餡料混和日本抹茶與北海道產大納言小豆，茶香徐徐散落舌尖，加上軟韌的麻糬，口感層次甚為豐富。另有「黑芝麻麻糬奶皇月餅」及「柚子麻糬奶皇月餅」，黑芝麻香氣撲鼻，醇厚而甘香，值得一試。「麻糬奶皇月餅禮盒」（6個裝）$228。

「抹茶紅豆麻糬奶皇月餅」，外層鬆化以抹茶製成，加上軟韌的麻糬，口感豐富。（奇華餅家）

奇華餅家「麻糬奶皇月餅禮盒」（6個裝）$228。（尹嘉蔚攝）

此外，即日至8月28日期間在奇華網店購買以下指定套裝優惠：



「角落小夥伴音樂列車奶皇月餅禮盒-四個裝」$266 （原價$363），贈「角落小夥伴」環保袋乙個及防UV雨傘一把；

購「角落小夥伴」一套四款單個裝禮盒（蛋黃奶皇月、朱古力奶皇月、士多啤梨乳酪奶皇月、黑芝麻奶皇月）+ 「角落小夥伴餐碟」一套四隻 + 「角落小夥伴微波爐碗」一個 $318 （原價$468）。

奇華網店購買一盒雙黃蓮蓉月或消費折扣後滿$325，享免本地運費，滿$600，購物享八折（十五年陳皮豆沙貢餅、「角落小夥伴」產品及其他推廣套裝除外）；於奇華網店選購以下指定套裝：迷你余仁生陳皮豆沙月+鴛鴦奶皇 （伯爵茶奶皇及蛋黃奶皇）及迷你余仁生陳皮豆沙月餅禮券+蛋黃奶皇月餅禮券 $408（原價$525）。

另由8月11至15日在全線分店購月餅及月餅券享八折（十五年陳皮豆沙貢餅禮盒、「角落小夥伴」產品系列除外）。月餅禮券換領由即日起至9月7日。

建議食法︰將奶皇月餅用氣炸鍋以160°C加熱約3-4分鐘，或放進焗爐以150°C慢烤約10分鐘，取出後放涼1-2分鐘，或放入微波爐加熱20秒，提升味道及口感。



皇玥月餅

皇玥至2019年開設首間門市後，口碑甚佳，每件月餅水準穩定及一致，可嚐到如日式果子般的精巧細緻。餅藝大師葉永華、黎永冠大師傅繼往開來巧手製作典雅餅食，例如是「流心綠茶月餅」（6個裝）$348、「陳皮紅豆沙月餅」（6個裝）$348，口感軟滑之餘，同時盈滿牛油香、茶香或豆香。

皇玥月餅「流心綠茶月餅」（6個裝）$348。（尹嘉蔚攝）

此外，「低糖醇香四色月餅」-低糖綠茶+低糖烏龍茶+低糖芝麻+低糖奶黃」（8個裝）$418，減低糖分的同時，做到健康及滋味兩兼顧。8月網店優惠買4盒送1盒。月餅換領期由即日起至9月4日。

望月

「流心抹茶月餅」（4個裝）早鳥優惠$178及「抹茶紅豆月餅」（4個裝）早鳥優惠$178，採用日本製抺茶，茶香細膩豐厚；抹茶紅豆月餅搭配北海道十勝紅豆，外脆內軟，一試傾心。月餅換領期8月16日至9月6日。

建議食法︰將月餅放入已預熱180°C的焗爐加熱約8分鐘、或將月餅直接放入氣炸鍋內，用180°C氣炸約8-9分鐘、也可將月餅直接放入飯煲內膽，用「煮飯」模式加熱約15分鐘。



Green Common

「純喜月」純素低糖綠茶月餅（4個裝）$248，用上優質綠茶粉，及選用零卡路里的羅漢果萃取物、有機純素牛油作材料，含0膽固醇及0反式脂肪，無添加防腐劑，吃得輕盈無負擔。月餅換領期即日至9月9日。

建議食法︰食用前以180℃焗5至8分鐘後更滋味。



Green Common 「純喜月」純素低糖綠茶月餅（4個裝）$248。（Green Common）

Valérie Pastry

「宇治焙茶月餅」（4個裝）$188（原價$228），以特製的焙茶餡料巧製，口感軟滑，茶香馥郁。另有「流心宇治抹茶月餅」（8個裝）$298（原價$378），及「流心伯爵茶月餅」（4個裝）$188（原價$228），香醇茶香而細膩。早鳥優惠由即日起至8月16日前預訂各款月餅，最高享78折。月餅取貨及送貨日：2022年8月12至9月9日。

富豪國際酒店集團（富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店）

全新迷你特色奶黃系列，「迷你奶黃三色賞」（6個裝）-伯爵茶奶黃，入口茶香縈繞，甘香滋味，另有流心奶黃、至尊奶黃，8月16日前早鳥優惠$328（原價$428），月餅換領期8月8日至9月9日。

「迷你奶黃三色賞」（6個裝）-伯爵茶奶黃、流心奶黃、至尊奶黃$328（原價$428）。（富豪國際酒店集團）

抹茶有什麼好處？ 增強免疫力、預防癌症、保護大腦等6大好處。 一份抹茶含多少咖啡因？ 一份抹茶通常是半茶匙或約3克，當中的咖啡因含量會因抹茶的質量和年份而有所不同，一份抹茶含有約55至130毫克的咖啡因不等。

參考資料︰Insider