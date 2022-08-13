風濕飲食｜膝蓋手指腫脹關節痛　三文魚蒜6大食物抗炎紓緩不適

下雨翻風潮濕，關節「風濕」感不適，關節脹痛、關節炎不止在中年或老年人的身上發生，年輕人也可能有關節問題，較典型的例子是痛風症，痛風症因不良飲食習慣引起，經常喝酒、嗜吃火鍋、高脂及高熱量飲食的人士應小心。營養師建議6類食材有益關節健康，有助緩解關節炎症狀，包括疼痛、僵硬、變型和腫脹。



深海魚奧米加3脂肪酸助抗炎

關節炎會發生在身體上任何關節，包括膝關節、髖關節、手指關節或脊椎等，台灣營養師王證瑋（阿罐）在個人社交平台上分享，透過食物本身的營養有助於減少關節發炎、降低關節損傷的機會、緩解關節痛的不適感，還能幫助修復軟骨組織。首先是深海魚類，三文魚、鯖魚及沙甸魚等多脂肪的魚，含大量有益健康的奧米加3脂肪酸及蛋白質，這些雖然是脂肪，但屬於多元不飽和脂肪酸，具有抗炎特性；而蛋白質有助於肌腱組織修復及建造，對於患有骨關節炎的人，吃深海魚類有所裨益。

多脂肪的深海魚類含大量奧米加3脂肪酸及蛋白質，有助於抗炎及修復肌腱組織。（iStock）

食譜影片示範︰【三文魚食譜】檸檬香草焗三文魚扒清香嫩滑 護眼補腦懶人料理

檸檬香草焗三文魚食譜

大蒜薑黃不僅提味助緩關節痛

烹調深海魚類，以三文魚為例，可以添加辛香料來提味，舉例是香蒜煎三文魚、薑黃咖喱三文魚頭煲等，大蒜、薑黃對於骨關節健康亦有貢獻。王證瑋營養師解釋，大蒜中有足夠的二烯丙基硫化物可能會對抗體內破壞軟骨的酵素，而大蒜也被證明有助抗炎，它含豐富的硒質，具高抗氧化的特性，有助減輕關節炎症狀。此外，薑黃中的薑黃素可助緩解關節炎症狀，還能幫助關節抗發炎，它的功用不僅於增添食物的顏色及風味。

大蒜、薑黃對於骨關節健康亦有貢獻，有助減輕關節炎不適。（iStock）

按圖了解有益關節健康6大食物︰

+ 12

西蘭花健骨減痛 提子漿果紓緩關節不適

魚為主菜，可伴西蘭花為配菜，西蘭花裡的蘿蔔硫素有助於減輕關節炎症狀、緩解骨關節疼痛；西蘭花還含有豐富的維他命K、C以及鈣質有助健骨。至於飯後水果，可吃提子及漿果類，如士多啤梨、藍莓、紅莓等。王證瑋營養師表示提子的抗氧化劑含量高，也具抗炎的特性，其中的原花青素、白藜蘆醇等營養素，對緩解關節炎有不錯的作用。漿果類富含槲皮素、蘆丁、維他命和礦物質，外國有不少研究指出漿果類對減少炎症的發生有積極作用，它們不止於滿足甜食的慾望，還能提供大量抗關節炎的營養素。

食譜影片示範︰【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜

西蘭花炒帶子

參考資料︰王證瑋營養師FB