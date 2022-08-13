Gi味俱全｜黃淑儀蝦膠釀涼瓜食譜　急凍蝦做膠蝦爽滑冇腥味貼士

煎釀三寶大家吃得多，一般都是把鯪魚肉釀在蔬菜，而黃淑儀（Gigi姐）卻試著用蝦膠釀涼瓜，再勾玻璃芡，成為一道適合夏天食用的小菜。雖然她用的是急凍蝦仁，卻靠幾招小貼士，成功幫蝦膠去腥之餘，更加入一種材料讓它更滑。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了蝦膠釀涼瓜的做法，她說很多朋友都愛吃煎釀三寶，問大家知不知道為什麼多數用青椒、茄子來做，因為這些蔬菜即使偏生都可食用，釀鯪魚肉煎兩煎就已食得，也因此不會有人用免治豬肉等釀三寶，因為難熟。而今次Gigi姐就用蝦膠去釀涼瓜，她用的是急凍蝦仁，她指自己在加拿大生活多時，已習慣用急凍海鮮，只要識得處理，急凍蝦仁一樣爽滑彈牙冇腥味。

蝦膠釀涼瓜，即使用急凍蝦仁，口感也不輸蝕。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

請按下圖睇Gigi姐煮蝦膠釀涼瓜的材料、做法和貼士：

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黃淑儀蝦膠釀涼瓜食譜



材料：

窄長涼瓜1個（切圈、挖空）

蝦肉250克

馬蹄3粒

蛋白1隻

肥豬肉1小塊（搗碎）



醃料：

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

粟粉少許



玻璃芡（調勻）：

水3湯匙

生粉1湯匙

鹽半茶匙

胡椒粉少許



做法：

1.涼瓜切1吋厚，去籽挖至中空。

2.燒小鍋水至滾，加少許油和鹽，放入涼瓜氽水2分鐘，取出。

3.蝦肉加少許鹽抓洗，沖水，重複多一次，抹乾。用刀背大力拍蝦肉，再剁幾下。馬蹄和肥豬肉剁幼，加入蝦肉中，依家加入醃料，再加入蛋白，順同一方向攪拌，加入馬蹄和肥豬肉成餡料。

4.將餡料釀入涼瓜圈，猛火蒸5分鐘即成。

5.燒熱鍋，下玻璃芡，煮至略濃稠，即可倒在涼瓜上。

