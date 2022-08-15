消委會攪拌機｜飛利浦威馬3款總評最高Bruno攪拌只1分！安全用5招

烹調攪拌機（攪拌機）近年普及，部分更設有「加熱破壁」功能及內置多個烹調程式，令攪拌機的用途更廣泛。消委會在市面選了12款烹調攪拌機進行測試，比較其安全及效能表現，結果顯示，飛利浦、威馬牌及法國福特總評分最高，威馬牌$1668更勝德國寶$4670評分。



12款攪拌機測試 售價由$529至$4670不等

烹調攪拌機牌子多不勝數，大部分的功能相若，不過價錢及效果卻有莫大分別。消委會是次測試的12款攪拌機售價由$529至$4670不等，當中8款（大型攪拌機）的最大烹調容量較高，約1.75升至2升，內置烹調程式相對較多；其餘4款（小型攪拌機）樣本的體積則較細，最大烹調容量只有約0.35至0.5升。消委會委託獨立實驗室進行效能測試，項目包括：攪拌測試、烹調表現、省電程度、機身設計及溫度、寧靜程度及使用方便程度等。

消委會是次測試的12款烹調攪拌機售價由$529至$4670不等，當中8款為大型攪拌機，內置烹調程式相對較多；其餘4款為小型攪拌機。（Andrea Niosi/Unsplash）

Bosch、德國寶烹調濃度不足 Bruno攪拌能力較遜

攪拌機的主要工作當然是攪拌食物，實驗室一共設計了5款不同湯糊（西式濃湯、雜菜湯、蔬果沙冰、豆漿和芝麻糊），以評估各樣本製作不同食物的表現。以雜菜湯為例，測試將番茄、洋蔥、紅蘿蔔和西芹等食材攪碎，並煮成濃厚、幼滑又均勻的質感。

結果顯示，「Bosch」及「德國寶」烹調的雜菜湯濃度不足，而「Bruno」及「Turbo Italy」則未能把蔬菜攪得均勻細緻。

測試將番茄、洋蔥、紅蘿蔔和西芹等食材攪碎成雜菜湯，「Bosch」烹調的濃度不足。（資料圖片）

法國特福幼滑度表現出色 Turbo Italy表現粗糙

攪拌機能否將食物攪拌至幼滑亦是考量之一，測試把非常細小的芝麻和白米攪碎，煮成幼滑香口的芝麻糊。結果發現，「伊瑪牌」「普樂氏」及「Turbo Italy」煮出的芝麻糊非常粗糙，口感較差 ；「 法國特福」、「德國寶」及「寶康達」表現出色，芝麻糊非常幼滑。

一般而言，大型攪拌機的效果比小型攪拌機的來得幼滑，部分的濃厚兼備。「飛利浦」、「威馬牌」及「法國特福」表現較佳，售價由$1668至$2198。然而小型攪拌機的售價較平，但整體表現略遜，未能將食材完全攪碎。

請按圖看12款烹調攪拌機「整體排名」（由最底分至最高分排列）：

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轉速聲≠產品功能好 消委選購5建議

消委會指部分攪拌機以「高轉速」作賣點，標榜刀片轉速可高達每分鐘15,000至48,000轉。但消費者應留意實際使用時，擺放食材的分量、類別及大小均會影響轉速，因此不宜單比較不同產品聲稱的轉速而作購買決定。除此之外，消委會提出了5選購建議供消費者參考。

請按圖看消委會選購5建議：

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