早餐宜忌｜早上糖分最吸收吃麵包傷血管3大壞處　早餐最佳12食物

早餐吃麵包是不少都市人的日常，部分無餡麵包驟看很健康，卻可能隱藏高脂、高鹽、高糖的危機，長遠而言有機會引致肥胖、糖尿病、胃痛等問題，尤其對於一類人士更是不宜。早餐不吃麵包，還有哪些健康選擇？



早餐吃麵包血糖急增 損害血管健康

日本腸胃醫生福島正嗣曾在著作《朝食にパンを食べるな》中分享早上吃麵包對人體健康產生的3大危機，看似有益的麵包卻暗藏不少影響健康的元素，尤其進食後令血糖急升。福島醫生指麵包屬升糖指數高的食物，早上人體會分泌皮質醇和腎上腺素比其他時段高，因此糖分的吸收率相對地高，早上吃麵包會促使血糖快速飆升，讓人昏昏欲睡，在消化後血糖又快速下降。若血糖水平長期有如此大的波動有機會會損害血管、導致動脈硬化、心肌梗塞等。

港式有餡麵包由精緻麵粉製成及糖分極重的餡料製成，可能促使血糖快速飆升，讓人昏昏欲睡。（資料圖片）

陷入碳水化合物循環 對腸胃造成負擔

血糖升高後，胰臟便分泌胰島素令血糖下降，而且下降幅度大，俗稱「功能性低血糖」。當血糖降低後，大腦接收到此訊息並發出指令，往往在2小時內就會感到飢餓，極度渴望碳水化合物食物。因此在早餐還未消化完，或會開始吃其他食物，往後的餐飲也會選擇高碳水食物，從而對腸胃造成負擔。

身體出現「功能性低血糖」往往在2小時內就會感到飢餓，極度渴望碳水化合物食物。（Charles Chen/Unsplash）

糖分過高擾亂自律神經 影響精神

人體分別有2組自主神經系統，日間活動的是交感神經，主要在於幫助血液循環而抑制消化；晚間活動的副交感神經，是幫助身體休息，讓心跳減慢，同時促進消化。兩組系統會在早上起床時進行交接，若早餐攝取過多糖分，或會影響自律神經系統，早上難以提起精神。

酸種麵包的粉糰在發酵的過程中會消耗掉當中不好的澱粉，這樣不會導致我們的血糖急劇上升。和其他類型的麵包相比較健康。（Kate Remmer/Unsplash）

營養早餐宜吃高蛋白食物 雞蛋燕麥片飽腹感強

福島醫生指如本身有腸胃問題（胃痛、腹瀉等），早餐不宜吃麵包，應嘗試減少碳水化合物多吃高蛋白食物。以港人常吃的早餐為例，大多都是屬於高碳水化合物類，又多精製澱粉，升糖指數高，多吃無益。相反，以雞蛋為例，3隻大雞蛋可提供約20克優質蛋白質。研究表明，早餐吃雞蛋會增加飽腹感，減少下一餐的卡路里攝入量，並有助維持穩定的血糖和胰島素水平。

福島醫生指早餐不宜吃麵包，應嘗試減少碳水化合物多吃高蛋白食物。（Brooke Lark/Unsplash）

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資料來源：《PRESIDENT Online》