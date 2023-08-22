處暑飲食｜暑濕未散易傷脾腹脹疲乏　中醫推7食物無花果滋陰潤燥

處暑（8月23日）是繼立秋之後，秋天的第二個節氣，「處」有躲藏、終止的意思，即代表暑氣將退伏秋天漸近。處暑後，氣溫由炎熱轉趨凉快，人體會進入一個周期性的調整階段，飲食上亦應作出調整，著重滋陰潤燥、益氣養陰，以防秋乏症狀。



暑濕之氣最易傷脾 入秋宜益氣養陰

處暑正處於由熱轉涼的交替時期，秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，又有「爭秋奪暑」之稱。由於是交替之間，人體自然進入一個周期性的調整階段，身體會有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」。在中醫學來說，秋乏是彌補盛夏季節帶來人體損耗的反應，即夏天累積的暑濕之氣未被秋氣完全驅散，暑濕之邪最易傷脾。當暑濕困脾時，身體會容易感到疲乏，甚至無胃口、腹脹及泄瀉，因此要預防或改善秋乏症狀，宜益氣養陰。

春夏交替之間有「春困」；夏秋交替之間亦有「秋乏」。（陳永武攝）

多吃滋陰潤燥食物 忌吃燥熱辛辣

註冊中醫師潘咨遐曾接受《香港01》訪問講解處暑飲食和作息之道，她指處暑時應保持飲食清淡，可多吃滋陰潤燥、補氣的食物，如蜂蜜、雪耳、沙參、玉竹、芝麻、秋葵及螺頭等，有助緩解處暑帶來的不適；少吃油膩的肉食、辛辣、燥熱和燒烤類食物，如辣椒、生薑、花椒、蔥、酒等，以免傷人體陰分（滋潤身體的物質），加劇燥熱症狀。

處暑可多吃滋陰潤燥、補氣的食物，如蜂蜜、雪耳、沙參、玉竹、芝麻、秋葵及螺頭等。（資料圖片）

秋天還可多吃水果以最快的方法達至滋陰潤燥之效，以雪梨為例，根據《本草通玄》中形容，梨能清六腑之熱；煮熟的梨子能滋五臟之陰，不論是生吃或熟食，都是秋天潤燥之選。

請按圖看處暑宜吃水果：

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處暑天氣結合了燥與溫熱，即「溫燥」，可多利用潤燥的食材如雪耳、沙參、玉竹等煲湯，以改善秋乏及燥熱症狀。以下推介3款湯水宜入秋飲用：

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資料來源：TVB《流行都市》