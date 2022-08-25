入廚貼士｜炒飯炒得乾爽要用泰國米？冷藏一晚微波爐加熱更好吃
撰文：聯合新聞網
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炒飯是隨處可見的家常料理，然而炒飯是否好吃的關鍵之一，就在於炒出來的飯，是否能夠做到「粒粒分明」的口感。近來日本媒體，就分享了簡單能讓炒飯粒粒分明的一些訣竅。
根據日本媒體《J-CASTトレンド》報導，如果想讓炒出粒粒分明的炒飯，那麼選用「泰國米」會比一般日本市售的米更適合。泰國米雖然因為比較乾硬的關係，平時口感比不過一般的米，但正因為這樣的特性，反而炒起來不容易黏，更能做出乾爽的炒飯。
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另外，很多人在炒飯時，會先打蛋之後，再把飯倒下去料理。然而在過程之中，為了要把飯的水分炒乾，往往會花上一點時間，蛋也容易被攪得支離破碎。因此不如更改順序，先將飯炒過之後，再把蛋加進去一起拌炒更為理想。
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而不管用什麼樣的米，要做出好吃的炒飯之前，如何事先處理也是一門學問。在煮飯的時候，可以先把米煮到稍微有點硬的程度，接著放到雪櫃裡冷藏一整晚。最後在下鍋炒之前，以微波爐600瓦的功率加熱1分鐘左右，就能做出最適合下鍋炒飯的米了。
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