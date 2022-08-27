甜品食譜｜露營版巴斯克芝士蛋糕　萬用Mess Tin $12煎炒焗乜都得

露營料理五花八門，只要好好運用「Mess Tin煮飯神器」及3樣材料，也可以在郊外「焗」出一個面燶燶的巴斯克芝士蛋糕，配以花茶或黑咖啡與及美景淺嘗，又是另一番滋味。



露營版巴斯克芝士蛋糕需3材料

巴斯克芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）在2019年開始紅透網絡，儘管已過3年，其熱潮仍然持續，在不少cafe、甜品店仍有它的蹤影。以往的巴斯克芝士蛋糕有5樣基本材料，而露營版的只需要3樣包括忌廉芝士、糖及雞蛋，但出來的效果一樣輕巧、軟綿。即使不一定去露營，筆者也有興趣嘗試以下這個食譜，因為利用「Mess Tin煮飯神器」焗製真的好簡單！

露營版巴斯克芝士蛋糕（YouTube@ANNnewsCH）

縱然只用3材料，蛋糕的質感一樣輕巧、軟綿。（YouTube@ANNnewsCH）

請按圖看露營版巴斯克芝士蛋糕：

+ 5

露營必備Mess Tin煮飯神器 煎炒煮焗乜都得

對於露營愛好者來說「Mess Tin煮飯神器」並不陌生，一直都有煮米飯神器之稱，只要米和水的比例恰基本上是零失敗。除手柄外整個飯盒都是鋁製，導熱快速能縮短烹調時間，亦因如此其用途廣泛，煎炒煮焗等烹調方式一一都可做到。

Mess Tin用途廣泛，煎炒煮焗等烹調方式一一都可做到。（網上圖片）

香港Daiso亦有「Mess Tin飯盒」出售，分別有3款尺寸 （1至3杯米），價格由$60-100不等。但需留意其原材料為鋁，適用於明火，但不可以放入微波爐或用電磁爐加熱，以免構成危險。

資料來源：ANNnews