點心熱量｜燒賣排16馬拉糕1件=1.4碗飯！營養師4建議點食健康啲？

飲茶「一盅兩件」，有特點、大點、中點等包羅萬有，別小看這些細小的點心，當中暗藏不少致肥陷阱，單單是1粒牛肉球的熱量原來已接近成百千卡。註冊營養師陳曼婷（Ariel）盤點20款中式點心熱量，原來大熱的燒賣只排16位。



20款中式點心熱量排名 馬拉糕排第二最高卡是？

蝦餃、燒賣、灌湯餃...茶樓點心款式眾多，你最愛吃哪一款？中式點心精緻美味，但對於當中的營養大家又了解多少。註冊營養師Ariel在社交平台列出常見的中式點心熱量，以為大熱的蝦餃、燒賣、雞扎熱量爆標，事實上油炸類、包點類的熱量驚人，以馬拉糕為例一件熱量約370千卡，比一碗白飯的熱量（約250千卡）還要高！

請按圖看20款中式點心熱量排名（熱量由低至高排列）：

+ 16

第20位：鳳爪（25kcal/件）

第19位：排骨（37kca/件）

第18位：蝦餃（37kcal/件）

第17位：小籠包（40kcal/件）

第16位：燒賣（42kcal/件）

第15位：雞扎（50kcal/件）

第14位：灌湯餃（54kcal/件）

第13位：鮮蝦腸粉（65kcal/件）

第12位：牛肉腸粉（80kcal/件）

第11位：牛肉球（92kcal/件）

第10位：叉燒包（94kcal/件）

第9位：蘿蔔糕（95kcal/件）

第8位：叉燒腸（110kcal/件）

第7位：粉粿（117kcal/件）

第6位：奶黃包（120kcal/件）

第5位：鮮竹卷（140kcal/件）

第4位：炸春卷（150kcal/件）

第3位：鹹水角（170kcal/件）

第2位：馬拉糕（370kcal/件）

第1位：糯米雞（400kcal/件）



糯米雞熱量最高1件=1.6碗飯 最高最低相差16倍

20款中式點心中，最高熱量的是糯米雞；最低熱量的是鳳爪，兩者相差16倍。由於糯米雞含糯米、肥豬肉、鹹蛋等高熱量食材，故一件糯米雞的熱量如此高也不足為奇。若以一碗飯的熱量（約250卡路里）作比較，一件糯米雞的熱量相等於1.6碗飯的熱量，其間還會進食其他點心，一餐所攝取的熱量分分鍾過千。

由於糯米雞含糯米、肥豬肉、鹹蛋等高熱量食材，一件糯米雞的熱量約400千卡。（資料圖片）

健康點心菜單參考 營養師吃點心4貼士

「一盅兩件」不止寓意上茶樓這個活動，個人認為也暗藏飲食建議，一盅代表一盅泡茶，而兩件代表兩籠點心。Ariel指成年人若上茶樓飲茶，建議控制熱量攝取量為500-600千卡，大約5件點心+1個包點。此外，避免食用經過油炸的點心如炸春卷、鹹水角等，同時亦應多點一碟青菜或富纖維的食物如青瓜、木耳等，以補充纖維。

吃點心健康4貼士：

1. 盡量控制熱量500-600千卡，約5件點心+1個包點。

2. 避免選擇經過油炸的食物。

3. 加1碟青菜、涼拌青瓜、木耳等補充纖維。

4. 與朋友分享，避免一個人吃整籠點心。



Ariel建議飲茶時，應控制熱量攝取量為500-600千卡，大約5件點心+1個包點。（資料圖片）

食物環境衞生署早年亦就點心營養歸結研究結果，仔細列出最高脂及最低脂點心、最高及低飽和脂肪點心、最高鈣、最高膳食纖維點心，同時舉例二人或四人或六人同行健康點心之選清單給市民參考。

二人行健康點心菜單參考：

蛋黃蓮蓉包3件、牛肉腸粉3條、蒸素粉果3隻、上海小籠包3件、白灼菜心1碟。



四人行健康點心菜單參考：

糯米卷2件、叉燒包3件、鮮蝦腸粉3條、白灼通菜1碟、白灼菜心1碟、燒賣4件、芝麻糊2碗。



六人行健康點心菜單參考：

雞包仔3件、奶皇包3件、叉燒腸粉3條、魚片湯米粉1碗、白灼菜心1碟、白灼通菜1碟、白灼生菜1碟、蝦餃4件、燒賣4件、鹹水角3件、喳咋2碗、豆腐花1碗。



食物環境衞生署曾舉例健康點心之選清單供市民參考。（視覺中國）

Ariel Chan為資深澳洲註冊營養師，畢業於香港大學後赴澳悉尼大學修讀營養學碩士課程，兼中醫營養和自然療法學家，相信「food as therapy」，改變飲食亦可以扭轉健康。（受訪者提供）