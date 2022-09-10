銀髮飲食｜8旬老婦胃氣脹作嘔患胃癌　因她愛「這些食品」送白粥

許多長輩喜歡吃泡菜、醃菜配白粥，認為好下飯又健康，殊不知長期食用醃漬食品，恐提高罹患胃癌的風險！



一位88歲婦人日前因脹氣、噁心、嘔吐等症狀就醫，檢查結果罹患胃癌，最後切除婦人三分之二的胃。醫生呼籲，胃癌主要致病原因之一就是愛吃醃漬與高鹽食物，建議大家飲食還是要以新鮮食品為主。

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來自台灣的臺中慈濟醫院一般外科主任余政展指出，當初老婦因持續脹氣，噁心、嘔吐且感到痠痛來就醫，檢查後發現罹患胃癌。一開始家屬猶豫年紀都這麼大了，要不要積極治療？最終考量婦人身體狀況佳且意志堅定要開刀切除「壞東西」，因此以腹腔鏡進行微創胃切除手術，病人術後3天就能下床。

據了解，婦人是在去年感覺胃部痠痛且持續脹氣，伴隨噁心、嘔吐症狀，原本自行煮青草茶搭配服用中草藥，卻一直沒改善。

家人透露，婦人體能狀況不錯，平日還能下田工作，長年務農偏愛好下飯的醃漬食品，家裏備有大醃缸自製醃菜，長年搭配煮粥、炒椰菜等各種料理，近十年歲數漸長口味越來越重。

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余政展聽了直搖頭，分析婦人罹患胃癌原因跟飲食習慣有關。他指出，胃癌病人主要致病原因之一就是愛吃醃菜、醬菜及泡菜，或是香腸、臘肉這些高鹽處理過的食物，食物高鹽製作過程如果再加上防腐劑，都是癌症風險。建議調整飲食習慣，以新鮮食品為主、鹽少一點。

他進一步提醒，很多家屬因病人年紀大，選擇採取保守治療，十分可惜。因為胃癌腫瘤變大可能導致消化道阻塞或出血機率變高，考量到疾病的威脅性強，如果病人體能狀況不錯，微創胃切除手術其實是有助於老人家恢復的一個選項。

對高齡長輩而言，微創手術傷口小、比較不痛，「手術切除三分之二的胃，微創腹腔鏡手術幾個傷口癒合後幾乎看不到，最大才3厘米。」術後3天下床，降低肺炎等併發症風險，積極治療能更快恢復正常生活，余政展更曾為超過90歲的胃癌病人開刀。

目前胃癌相關醫療藥物有長足進步，大部份手術也可以微創方式治療，效果不但與傳統剖腹一樣好，加上傷口更小、恢復更快的好處，都能大幅提升治療效果，所以千萬別諱疾忌醫。更重要的是，胃癌初期並沒有明顯症狀，提醒接受過胃部手術、有家庭史的胃癌高風險族群，應安排一年一次胃鏡或腸鏡，以期及早發現。

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