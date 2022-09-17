秋天湯水食譜｜蟲草花無花果雪耳湯 潤肺止咳防秋燥一家大細啱飲
撰文：余曉彤
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秋天宜多吃白色食物以滋陰補肺，蟲草花無花果雪耳湯有潤肺止咳、養顏降秋燥，且滋潤身體，適合一家大細飲用。
防秋燥宜吃白色食物 梨香蕉百合
踏入9月下旬，天氣持續酷熱，但秋天的乾燥感已一早到來，相對濕度維持在55-85%，附隨火災危險警告，容易引起秋燥。因此選擇潤肺的白色食物梨、香蕉、檸檬、枇杷、杏仁果、白芝麻、百合、銀耳、蜂蜜及白蘿蔔等是預防秋燥的不二之選，而「蟲草花無花果雪耳湯」正適合入秋飲用。
蟲草花補益肝腎 無花果潤肺止咳
蟲草花是平民補品，功效不亞於冬蟲草等名貴藥材，它以補肺益腎見稱，性質平和，不寒不燥，對紓緩鼻敏感及氣管敏感有一定作用。搭配的雪耳及無花果更是秋季不可缺少的食材，全因它們有滋陰潤肺、清熱止咳的作用，對於改善秋燥有一定功效。煮湯時將無花果切半，更能將其甜味煮入湯中，湯水味道清甜。
請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
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註冊中醫師郭志華博士對「蟲草花無花果雪耳湯」的食用建議︰
- 一星期飲用1-2次。
- 適合任何人士飲用。
- 如有疑問，請向中醫師諮詢。
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蟲草花無花果雪耳湯（煲／Boil）
4人分量 1級難度 2小時
材料：
蟲草花1兩
雪耳1個
無花果6粒
粟米1條
南北杏1兩
瘦肉300克
水3公升
鹽 適量
米酒 適量
做法：
1. 雪耳浸發至軟身，剪去黃色蒂頭撕成細件。
2. 蟲草花浸水10分鐘；無花果及南北杏洗淨；粟米洗淨切件。
3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。
4. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
不失敗秘訣：
* 可保留浸泡蟲草花的水，加入一同煲煮，令湯水更香。
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