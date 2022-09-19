入廚貼士｜用鹽6妙招豆腐唔易散炒菜更翠綠　清潔地板防黏都得？

鹽不只用於調味，也可幫助煎魚時去腥，炒豆腐時不易碎，還可以清潔廚具，6個用鹽的妙法，令10元8塊的鹽更物超所值。



鹽不只為食物調味，亦有其他意想不到的用途，令烹飪及清潔廚房和廚具更得心應手。（iStock）

鎖緊魚肉豆腐蛋白質 灼菜更翠綠

先看烹調上的運用，灼青菜、煎魚和炒豆腐，鹽也幫助餸菜的賣相更好看，使人更有食慾。在灼菜的時候，用大火、打開鍋蓋令黃綠色蔬菜中的有機酸，包括草酸和醋酸可以揮發，預防燙菜的水變酸，導致葉綠素中的鎂離子釋出，使色澤變差；此外，長時間將青菜加熱，也會使翠綠色的葉綠素失去鎂離子而變成灰綠。因此，縮短加熱時間及加鹽灼菜，能抑制鎂離子的釋出，保持蔬菜的翠綠色。

按圖了解6個關於鹽的生活貼士︰

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豆腐浸鹽水 完整不易碎

蛋白質食物遇上鹽也有化學反應，在煎魚前於魚肉上撒鹽，幫助出水和去除腥味，鹽促使魚肉中的蛋白質產生變化，加熱後的魚肉會更緊實，也減少魚肉在烹調時會碎或散的情況，兼保留食材的原味。其次，煎、炒豆腐前，將豆腐置於淡鹽水中浸泡約半小時，鹽有助豆腐收緊，增加它的韌性，同時較能保持豆腐的完整，於料理時不易破碎。

清砧板異味 除雪櫃污跡地板蛋跡

鹽在清潔方面也有諸多貢獻，可以用於清理砧板、雪櫃及倒瀉了的蛋液。如果不小心打破雞蛋，蛋液流滿一地，此時用鹽鋪在蛋液上，靜置10至15分鐘，鹽會吸附蛋液，再用廚紙擦拭，就可輕鬆清乾淨地板。至於砧板，經常被人忽略清潔的重要性，砧板要保持乾爽才不會有異味及發霉，尤其是木砧板，不妨用鹽來解決沾附着的異味。先將砧板洗淨，切開檸檬，沾取鹽擦拭砧板，靜置5分鐘，再用清水沖洗及風乾。

最後，用鹽和小梳打清潔雪櫃，層架及內壁如有污漬，長期積下來便很難清理，用鹽、小梳打和清水拌勻，以抹布沾取擦拭，便可輕鬆擦去污跡。鹽和小梳打成分天然，不用擔心化學劑污染到雪櫃中的食材。

炒豆腐時不碎如何做？ 料理豆腐很易弄破，煎、炒前把豆腐置於淡鹽水中浸約半小時，幫助增加豆腐韌性，較能保持豆腐的完整。 煎魚易散如何解決？ 煎魚前於魚肉上撒鹽，助出水和去腥，鹽使魚肉中的蛋白質起變化，加熱後的魚肉會更緊實，減少魚肉碎散。 倒瀉蛋液地板黏解決方法？ 將鹽鋪在蛋液上，靜置10至15分鐘，鹽會吸附蛋液，用廚紙擦拭地板便可。

參考資料︰台鹽鹽選生活家FB