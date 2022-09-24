入廚貼士｜青瓜去苦不用加鹽水　簡單1招增甜味草青苦澀全消失

青瓜去苦不用浸鹽水不用拍，只需切頭切尾磨一磨，苦味全消更帶出自身的甘甜味。

攝影：余曉彤



青瓜磨頭去苦澀？實試坊間傳言

青瓜又名黃瓜，有幫助消化、排毒和美白皮膚等效果，減肥人士都愛將青瓜加入餐單中。生吃青瓜時難免會有少量的苦澀味，未必人人受得了，故此坊間一直有個傳言，指將青瓜頭與青瓜身切開，磨擦一段時間便將苦味去除。網上亦有不少人分享青瓜磨頭後苦澀的確消失，亦有人提出並不是人人也能嘗出那陣苦味。記者決定實試「青瓜磨頭去苦」，看看其成效，是傳言還是民間智慧。

請按圖看青瓜磨頭去苦做法：

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青瓜磨頭去苦做法

1. 將青瓜兩邊的頭端切開。

2. 頭端接著切下來的部分，繞圈快速地磨至再沒有新的泡泡出現。

3. 將泡泡沖掉或切掉。

4. 另一邊同樣重複以上步驟，即成。



青瓜磨頭去苦澀味

為了測試成效先將青瓜切半，一半會嘗試以上方法「加工」；另一半則不「加工」，其後再嘗嘗兩者的味道。測試前先嘗沒有「加工」的青瓜，就個人而言那陣味道說不上是苦澀，反而像是草青味較重，青瓜味一般。相反，經過「加工」的青瓜沒有那陣草青味，咀嚼時帶出陣陣的甘甜味道，青瓜味亦較前者濃厚。

沒有「加工」的青瓜（左）草青味較重，青瓜味一般；經過「加工」的青瓜沒有草青味，咀嚼時帶出陣陣的甘甜味，青瓜味亦較前者濃厚。

泡泡是苦澀來源 快速打圈磨走苦味

磨擦時所出現的泡泡便是苦味來源，也是青瓜自身含有的葫蘆素。青瓜、南瓜等葫蘆瓜科植物都含有帶苦味的葫蘆素，用來避免被蟲吃掉，以青瓜為例葫蘆素藏在近果皮附近的維管束，透過打圈磨擦將苦味逼出來。一般而言青瓜的苦味不易察覺，但受天氣、土壤等影響，部分青瓜含有較多葫蘆素，味覺敏感的人便吃得出來。若不想吃到「苦」味青瓜，建議事前先磨擦去苦。

青瓜的葫蘆素藏在近果皮附近的維管束，透過打圈磨擦將苦味逼出來。

部分資料來源：日本節目《大阪ほんわかテレビ》