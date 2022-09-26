雪耳食譜｜雪耳豆漿+銀耳羹+雪耳奶凍+雪耳蟲草花湯滋陰潤肺降燥

秋天重養肺健脾，「秋天屬金，金為肺，白色入肺」，白色食物可補肺，雪耳是其中之一，可潤燥及助補益肺氣，在乾燥的秋天裡吃一點雪耳，例如雪耳豆漿、桃膠銀耳羹、木瓜雪耳奶凍、蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯以降燥生津。



雪耳性味甘、淡、平。對肺、胃、腎均有裨益，有滋陰、潤肺及清腸的功效。

蓮子雪耳豆漿

黃豆浸發4小時以上，蓮子及雪耳分別浸2及4小時，最好用睡覺的時間來浸，醒來便可以用。自家製的豆漿便不妨加入少許創意及食用療效，選擇味道相配的食材創製養生飲品。

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蓮子雪耳豆漿，有助健脾利水，養心安神，潤肺清腸。（詹郭敏攝）

蓮子雪耳豆漿食譜

桃膠銀耳羹

桃膠及雪耳（銀耳）皆有養顏功效，被形容為「平民燕窩」。兩者含植物性膠質屬水溶性，浸泡或熬煮時間愈久，愈有黏度。相比桃膠，雪耳的養顏功效更強，堪稱是「菌中之冠」，雪耳以「漳州雪耳」的膠質較多，潤燥效果較強。

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桃膠對潤腸及通便有幫助，能生津滋陰。（馮嘉雯攝）

桃膠銀耳羹食譜

木瓜雪耳奶凍

木瓜雪耳奶凍，有助潤膚減燥。見木瓜的表皮有小斑點，表示木瓜已完全熟透，甜度十分高，用於做甜品最合適。不過，木瓜雪耳奶凍需要用到木瓜作「器皿」，並需雕空果肉來製作，選購時揀較結實的木瓜為佳。將木瓜肉、椰奶、雪耳和紅棗打成「奶昔」，之後倒入鍋用細火加熱，慢慢加進蒟蒻粉煮溶。然後，將木瓜奶注入已雕空的木瓜內，放進雪櫃冷藏後享用，風味更佳。

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木瓜雪耳奶凍不用魚膠凝固，改用蒟蒻粉。（蕭文學攝）

木瓜雪耳奶凍食譜

蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯

轉季較易引起季節性的咳嗽或鼻敏感發作及不停流鼻水，有過敏體質的人可用蟲草花煮湯。蟲草花非蟲也非草，屬於食用真菌，並沒有蟲體，只是一堆橙黃色的草，在街市、超級市場及中藥材買到。建議蟲草花，不要清洗及浸泡太久，否則表面的真菌孢子粉流失，影響食用療效，輕輕沖洗即可。

蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯，潤肺、止咳、紓緩鼻敏感。（尹嘉蔚攝）

此湯補肺益腎，潤肺止咳，對於季節性的咳嗽、鼻敏感及過敏體質的人士都適合服用。體質虛寒、容易腹瀉、腎病及糖尿病患者慎服，一星期可飲用一至兩次。

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蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯食譜