入廚貼士｜水晶梨秋月梨…梨最佳切法乾淨唔浪費 5功效助防癌抗炎
日本、韓國豐水梨、水晶梨、幸水梨、秋月梨……梨甘甜可口，吃梨要連梨皮一起吃才更有益，不習慣吃梨皮的，參考以下切梨的方法，梨夠甜之餘，又不會弄髒雙手。梨的5個健康好處，包括有助防癌。
梨皮比梨肉食療價值更高
梨是秋天時令水果，果汁多、果肉清脆又可口。梨為「百果之宗」，性涼，味甘、微酸，可生津清熱、止咳化痰及潤肺，梨汁有「天然甘露飲」的美譽。市場上有各款的梨，雪梨、水晶梨、豐水梨、幸水梨、秋月梨、珍寶梨等，經常用於煲湯的雪梨，味甘、性寒，能潤肺清燥，有止咳化痰，養血生肌，有降秋燥的作用。梨最好連皮吃，梨皮的食療價值比梨肉更高，《本草再新》記載梨皮有助清心降火，滋腎益陰，生津止渴，除煩去濕。
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切梨好方法防弄污手
不習慣吃梨皮，或者怕吃梨時弄到雙手黐𥹉𥹉，日本全國農業協同組合聯合會在Twitter分享一個頗是不錯的方法，非常之簡單，卻帶來了2.8萬人表示喜歡，就是將梨切成棒狀如粗薯條。
先將沒有去皮的梨切成1.5厘米寬的圓片，把切好的圓片縱向切成1.5厘米寬的棒狀。這時切掉整條梨心，剩下的果肉便可慢慢享受，不會浪費任何部分。將牙籤插入梨條中更乾淨，不用弄髒雙手。如果切成楔形或整個梨咬，就很難握住，手亦會很黏。梨棒皮薄、果皮比例變少，不用怕梨皮因纖維粗而難嚼或影響梨肉的甜味，同時可企理地吃到最後。
按圖睇日本全國農業協同組合聯合會分享的切梨方法︰
梨5個健康好處
梨現在正值時令，非常適合做餐後甜點。蘊藏高營養價值的梨含有最多的天冬氨酸，此為人體必要的氨基酸，有助於減壓、調節情緒、從疲勞中恢復及有利尿作用。此外，梨富含纖維、葉酸、維他命C、銅和鉀，也是抗氧化物-多酚的良好來源。
吃梨對健康好處包括以下︰
1.促腸道健康
2.促心臟健康
3.有助抗炎
4.有助防癌
5.有助減肥
參考資料︰日本全國農業協同組合聯合會Twitter/Healthline
切梨乾淨方法？
不用去皮，先切成圓片，再切成條狀，去梨心，插牙籤完成。
梨皮可以食？
梨皮的食療價值比梨肉更高，《本草再新》記載梨皮有助清心降火，滋腎益陰，生津止渴，除煩去濕。
梨好處有什麼？
促腸道和心臟健康、助抗炎防癌及減肥…