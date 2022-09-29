菠菜營養｜日醫生教冷凍菠菜4步留營養　多酚含量稱冠抗老助防癌

菠菜屬於莧菜科，富含營養成分和抗氧化劑，幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及降血壓。此外，菠菜亦含有豐富多酚有抗衰老功效。若想在進食前保留多酚，處理及烹煮時也需注意，以免多酚在水中流失。



正確攝取多酚可抗衰老 多酚會流走？

TVB外購醫學節目《尋找主診醫生》邀請一眾醫生講解多酚的好處，心臟科內科醫生姬野友美指人體老化其中一個原因是氧化，而多酚則被視為有抗氧化功效，可預防衰老。若人類可正確攝取多酚，亦可預防動脈硬化和令皮膚變好。不過，大部分多酚是水溶性，而且不能在人體內逗留很長時間，身體吸收後大約4-5小時，大部分多酚會便經尿液排出體外。換句話說，即使一次過進食大量含有多酚的食物，身體也未能儲存，建議每餐持續攝取以確保身體有足夠的多酚吸收。

多酚則被視為有抗氧化功效，可預防衰老，但不能在人體內逗留很長時間，需定時進食含有多酚的食物以攝取足夠分量。（《尋找主診醫生》截圖）

多酚種類高達8000種 菠菜含量稱冠

姬野醫生續指多酚只是一統稱，各類食物中所含的多酚也有自己名字，如大豆含有的多酚名為異黃酮；綠茶含有的多酚名為兒茶素；咖啡含有的多酚名為綠原酸等。攝取多酚最簡單的方法便是吃，姬野醫生稱常吃的5種蔬菜中，以菠菜的多酚含量為最高，每100克含有105毫克，且包含的多酚種類高達16種；其次為洋蔥，每100克含有65毫克；第三位為薯仔，每100克含有45毫克。

蔬菜多酚含量排名榜（每100克計算）

第1位：菠菜105毫克

第2位：洋蔥65毫克

第3位：薯仔45毫克

第4位：番茄40毫克

第5位：蘿蔔15毫克



菠菜所包含的多酚多酚種類高達16種。（《尋找主診醫生》截圖）

冷凍菠菜4步驟 汆燙多久保營養？

由於菠菜內含的多酚及部分營養都是水溶性，因此處理時需分外小心以免營養流失。內科醫生暨高級待菜師宮田慧在節目中教授保留最多營養的冷凍菠菜方法，首先她指可選擇葉子體積大的菠菜，因其多酚含量會較多。其次，注意烹調時間及方法，烚煮太久會營養流失，建議先汆燙後冷凍不但方便之餘又可保留最多多酚及營養。

請按圖看如何冷凍處理菠菜：

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冷凍處理菠菜做法

1. 菠菜根部沖洗乾淨，先保持原整一棵，避免切去根部。

2. 煮滾一鍋水，由莖部開始放入滾水中汆燙，當菜葉汆燙至鮮綠色後，馬上取出。

3. 放入冰水冷卻。

4. 將汆燙好的菠菜切段，放入冰格保存。



冷凍後的菠菜可直接放入熱湯中食用，或者解凍後稍稍印乾用於其他料理如餡餅、酥皮卷、菠菜湯等。

冷凍後的菠菜可用於多種料理。（資料圖片）

資料來源：TVB《尋找主診醫生》