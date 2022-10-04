改善便秘｜粗纖維5類食物不只青菜 番薯紅豆紫菜金菇促腸道蠕動
撰文：尹嘉蔚
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秋天乾燥，除了口乾唇燥之外，便秘的機會也增加，大眾認知是多吃菜有助排便，紓緩便秘，其實除了多食深綠色蔬菜，也可吃粗纖維食物，增加糞便體積，促進腸道肌肉蠕動，配合足夠水量，令排便更容易。
粗纖維食物促腸道蠕動
台灣翔展診所院長傅裕翔醫生在社交平台分享，補充粗纖維食物，因為不易消化，有效促進腸胃蠕動，幫助糞便排出。煮菜時注重高纖飲食，放入高纖食材，讓腸胃順暢運作。攝取足夠粗纖維還可以幫助改善肥胖、高血脂、糖尿病等。粗纖維食物不只是深綠色蔬菜，還有很多食物，主要有5大類。
按圖睇5大類粗纖維食物︰
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纖維分兩類 水溶性與非水溶性
纖維有分成「水溶性」與「非水溶性」，兩者對身體機能各有益處。蔬果的果膠、昆布和海帶芽所含的海藻膠、蒟蒻有的葡甘露聚醣，以及燕麥、菇類中的β-葡聚醣都屬於水溶性膳食纖維；粗硬，爽脆的食物，例如牛蒡、椰菜花、豆類、全穀類等，則是非水溶性膳食纖維的來源。
參考資料︰傅裕翔醫生FB
粗纖維食物有哪些？
燕麥、番薯、紅豆、黑豆、蘆筍、紫菜、梨、提子、冬菇、金菇等。
便秘食菜無效？
吃粗纖維食物，包括菜，增加糞便體積，促進腸道肌肉蠕動，配合足夠水量，才令排便更容易。