廚房宜忌｜開門見灶唔聚財？陽光照爐灶女人易暴躁？必睇廚房10戒

廚房，是女人的主場，原來玄學上也代表了屋中的女主人，廚房有多大，女人的權力有多強。主宰三餐飲食的地方，同時亦象徵着屋主的財運，藏污納垢、凌亂不堪的廚房，不僅影響健康，還有損家宅或財運，以下10個廚房禁忌你犯了幾多？又有沒有方法補救？



廚房不宜凌亂不潔，有損財運。（Pixabay）

廚房是煮食的地方，五行中屬火，水火相沖、火上加油...都是廚房大忌，做得不妥對女主人尤其不利。紫微斗數老師、《睇相王》總編輯呂Sir於網台《囍趣睇相王》節目中便分享了廚房的10大宜忌，提醒想置業的準業主揀樓時應注意的地方，又或是家中的廚房犯有以下的問題應如何處理。

1. 忌凌亂不潔

傳統社會沒有女強人，照顧一家人的起居飲食便是女人的天職，待在廚房最多時間的是女人，因此玄學上，廚房代表了一屋之中的女主人，如果整潔衞生，打理得井井有條，亦反映出女主人的理財或管理能力較強，持家有道。廚房忌凌亂不潔，不但影響健康衛生亦有損財運。

宜：整齊、清潔



2. 爐頭不宜近窗

廚房屬火，爐灶生火，不宜近窗，不少舊式廚房為了多採納自然光，爐頭亦長期被陽光直射。但原來太陽照曬會添火，爐頭亦是火，容易造成「過火」火上加油，人也會較易暴躁，尤其女主人。

宜：貼玻璃紙、落簾或關窗



按圖看廚房10大宜忌：

+ 5

3. 不宜靠近或對廁所

廚房是煮食的地方，廁所是排污、排泄相關的地方，太接近容易影響衞生，做成健康問題。加上廁所屬水，和廚房也是水火相沖。最差是爐灶位置可以直望馬桶，洗手鋅盤也不宜。家中容易有爭吵，財運亦欠佳。

宜：改動少少門口位，不直接相對，或加屏風、長期關門



4. 廚房不宜對大門

有謂「開門見灶，錢財多耗」，即家宅大門一開，便直見廚房，廚房主財，大門常出出入入，錢財也容易從大門溜走，難以聚財。此外，女主人亦經常外出，容易影響夫妻感情，嚴重甚至出現離異情況。

宜：加屏風、簾或長期關門



5. 廚房不宜對睡房

廚房屬火，加上煮食油煙大，不宜對着休息為主的睡房，不宜門口對門口，躺在床上時，更忌看到爐頭，容易影響血液或引致心血管毛病。

宜：經常關門，移動床的擺放位置



6. 不宜開放式廚房

香港居住環境狹窄，為增加使用空間，愈來愈多單位設開放式廚房，有些甚至沒設獨立房間，即廳、房、廚房三位一體，無遮無掩。除非不煮食，一煮食油煙四散，氣味充斥整個房間，不易聚財，亦影響睡眠。不過，呂Sir謂也看實際環境大小，若是獨立屋，廚房已佔全層則另作別論。

宜：避免煮食



廚房不宜紅黑色（unsplash ）

7. 廚房不宜紅黑色

紅色屬火，黑色屬水，廚房屬火，故不宜再添火，水火亦相沖。廚房主色例如一整列的廚櫃最好避免紅、黑，易令人脾氣暴躁，多爭拗。但若一兩件小家電所佔比例小，擺放亦無妨。

宜：粉色系列、木或青色屬木，木生火，生旺比添火好，若八字日元相配女主人，更可生旺財運



8. 廚房不宜在中央

廚房設在中央，別以為只有豪宅才會出現，例如一些中島型設計的開放式廚房，原來一些鑽石型的單位，拉開中線分分鐘可能是中間位置。家居中央一般是「五黃」位，「五黃」是災星、病星，不宜生旺，屬土，忌火，易影響腸胃不好。

宜：爐頭避開中央位置



9. 兩扇窗易致婆媳爭執

廚房多門多窗也不好，尤其窗開兩邊，易有爭執，特別是婆媳之間多拗撬。即使工人平台也宜長期關閉，

宜：關閉、落簾、貼玻璃紙或只開一邊窗



10. 廚房不宜放洗衣機

住宅空間有限，洗衣機放廚房非常普遍，但洗衣機主要洗骯髒衣物，傳統家庭還會安放灶君，與不潔東西同處，被視作不敬。此外，灶君亦不宜貼在窗邊、不能低過爐頭，下面也不宜擺放刀叉，影響財運。

宜：洗衫時才放入污糟衣物，別一直儲存洗衣機內。灶君可以神像紙代替，擺放位置較易處理



資料來源：《囍趣睇相王》