廚房鋅盤｜L型鋅盤養水易生蚊蟲專家拆解3招　鋅盤4款材質宜點揀?

四戈戈四方方的樓宇面積實用率當然高，不過現時不少單位都出現「鑽石型」客廳，甚至「L型」廚房，大大增加了室內設計的難度。為配合「三尖八角」的廚房，有鋅盤被設計成L型，雖然使用空間看似增加，但同時衍生養水、難去水的問題，究竟又有什麼方法解決？選擇鋅盤時，專家又有什麼建議？



屋型設計的鋅盤有機會養水，滋生蚊蟲，讀者來信求教專家。（圖片來源：《裝修電視DECO-TV》）

廚房鋅盤一般都是方方正正，不過有時也會例外。網上節目《裝修電視DECO-TV》早前收到讀者來信，表示廚房鋅盤呈屋型，令水長期積聚在其中一邊，問可否在下方鑽一個洞，引水到污水渠。裝修學院校長Simon就整合了3個方法，嘗試幫助讀者解決問題，包括安慰式、逃避式及霸氣式方法。

按圖看3個解決方法：

方法一：安慰式



每次使用後都用手潑走積水，手法簡易。(Pixabay）

這個方法很簡單，就是每次用完鋅盤後，就習慣潑走積水。無需改裝之餘亦無後顧之憂。

方法二：逃避式



改變流水位置，減少積水。（Pixabay）

坊間的五金店可以買到水龍頭配件，將水射向斜位，減少積水。不過，Simon表示這只是個折衷方案，因為每當關水時，最後幾滴水都會流在「養水」位，不能完全解決積水的問題。

方法三：霸氣式



加裝去水孔如變成雙鋅盤設計，不過是3種方法中最費時失事。（Pixabay）

這個方法就是在積水的一邊，鑽出一個去水孔，再接駁喉管。看似一勞永逸，不過Simon強調，鋅盤不只有一個洞和喉管，更需要一個凹位和斜台，讓污水可以流入去水孔再排出，這需要更專業的工具，而且亦要安裝去水冚和接駁喉管。過程複雜，成本又高，因此水喉師傅大都會叫業主更換一個鋅盤較實際。

專家教選鋅盤 哪一種最推薦？

既然要更換鋅盤，當然要選一個既美觀且實用的。坊間的鋅盤一般可分為4大類，包括不銹鋼、仿石、石英石及花崗岩，而不銹鋼鋅盤又分開令面和啞面兩款。究竟哪一款專家最推薦？

按圖看4種不同材質的鋅盤優、缺點：

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1. 不銹鋼 實用但沒顏色選擇



一般家居鋅盤最常見的材質，價錢大眾化，容易打理而且色素不易滲入鋅盤，是最建議的鋅盤材質，其缺點就是沒有其他顏色選擇，不太花巧。另外不銹鋼鋅盤又分為令面和啞面，令面鋅盤在使用初期會較美觀，不過較容易刮花；而啞面不刮花，只要保養得宜，鋅盤可以用上很長時間。

2. 仿石 多色選擇但易被染污



廚房枱面一般常用的材料，裝修設計時如果想視覺效果更統一，會選用與枱面一樣材質和顏色的鋅盤。好處是價格相宜，可選擇不同顏色。不過，仿石是唯一一種材料，會容易被食物顏色染污。長時間使用後，鋅盤的顏色會慢慢改變而不美觀。

3. 石英石 堅硬不刮花難打造圓邊



石英石的材質堅硬，不易刮花或撞凹，而且不會染污。不過價錢一般較貴，而且太過堅硬，強硬度僅次於鑽石的天然礦石，因此不易打磨成圓邊的鋅盤，坊間的售價約為$1500起。

4. 花崗岩



花崗岩可塑性較石英石高，美觀之餘亦可打磨成不同形狀，而且不易被染污。不過，價錢是4款材質之中最貴，由$4000起。

總括而言，市民在購買鋅盤時，需要考慮個人使用習慣，預算等要素，購買前亦要與裝修師傅商量和度尺，只要選擇合適的鋅盤，不單止家居更美觀，亦可長時間使用。

裝修佬

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