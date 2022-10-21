乳酪功效｜抗炎降血壓原來還是清潔神器！變黑純金1分鐘光亮如新

網上不時都見到有人求教，純銀製品若生銹了，該如何讓它回復光潔亮麗。原來純金對網民來說亦同樣棘手，隨年月它會變得暗淡和失去光澤，隨便用工具擦拭很可能弄巧反拙，不過，原來用一種食品就能輕鬆地讓純金製品變得閃閃發亮！



純金暗啞變色 打救方法

純金製品本身不耐刮，不能像清洗銀器般用擦膠等去擦，但拿去珠寶店給專人清洗又十分麻煩。日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 其中一集，就提到乳酪居然是清洗暗淡純金的神器！方法十分簡單，所需的乳酪亦不多，只需用軟身的布沾上乳酪，輕輕在純金產品上摩擦1分鐘，當見到乳酪與污漬相融在一起後，再用乾布抹走乳酪，它便馬上如新的一樣光澤亮麗！

乳酪原來是清潔神器！（資料圖片/尹嘉蔚攝）

左邊是清洗前，右邊是清洗後的純金製品，分別非常大。（節目截圖：《日常生活長知識》）

請按下圖睇清洗步驟圖解：

乳酪含乳酸乳脂起作用 融解皮脂污垢

東京教育研究所橋本由愛子老師就解釋，為什麼乳酪有效清洗純金，她說：「乳酪含有乳酸和乳脂，能令污漬慢慢浮出，起到去污作用，這其實是基於乳化作用。」乳化作用即是油水交融的現象，皮脂污垢令純金製品暗淡是因為油脂，所以單靠水是無法清除的，然而乳脂和乳酸卻能乳化，並有效融解皮脂污垢。

東京教育研究所橋本由愛子老師解釋，乳酪的乳酸和乳脂，產生乳化作用，從而溶解純金上的污垢。（節目截圖：《日常生活長知識》）

若污漬太嚴重或範圍太大，不想慢慢花氣力擦拭的話，也可以直接把純金製品浸在乳酪中大約10分鐘，之後再擦乾淨就行了。

污垢範圍太大的話，可直接把純金產品浸入乳酪。（節目截圖：《日常生活長知識》）

不說不知乳酪原來是清潔神器，但其實單是食用的話，它本身也是營養豐富的健康食品，請按下圖看乳酪7大健康益處：

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乳酪7大健康好處：



1. 含有眾多營養素，能補充每日所需過半鈣質

2. 蛋白質含量豐富，延緩肌餓感

3. 活菌或益生菌能幫助消化及改善腸胃健康、預防腹瀉和便秘

4. 加強免疫功能，降低炎症反應

5. 鈣質等礦物質能避免骨質疏鬆

6. 增加好膽固醇，降血壓並維持心臟健康

7. 抑制胃口、控制體重

