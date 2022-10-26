揀蔬菜貼士｜荷蘭豆爽脆要睇豆粒大或小　專家教1個特徵口感最嫩

荷蘭豆通常都會用來炒餸，口感帶爽脆，但你知道如何揀選美味的荷蘭豆嗎？關鍵就是豆粒的大小。



荷蘭豆有點像甜豆或枝豆，都是長條的豆莢中，夾住一排豆粒。但荷蘭豆呈扁身狀，豆粒小，未必及另外兩種豆那樣圓潤。吃枝豆會剝開豆莢，只吃內裡的枝豆仁，但荷蘭豆多連豆莢一起食用，常見食法就是炒餸。日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 其中一集，就教觀眾挑選好吃的荷蘭豆，叫嘉賓競猜到底該觀察豆莢顏色、頂部形狀還是豆粒大小至為關鍵。

想揀到最好吃的荷蘭豆，到底該觀察豆莢顏色、頂部形狀還是豆粒大小？答案是豆粒大小。（節目截圖：《日常生活長知識》）

岡本光生先生是揀蔬菜的專家。（節目截圖：《日常生活長知識》）

沒錯，築地西太的蔬菜專家岡本光生就回答，想知荷蘭豆是否美味，是要睇豆粒大小。他說別以為豆愈大粒愈好：「當你覺得那些豆粒似有還無，就是最好吃、最嫩。吃荷蘭豆是連豆筴食，而豆粒大代表這荷蘭豆不斷成長，營養從豆莢轉移到豆粒，當營養全被豆粒吸收，豆莢口感反而粗糙。」

左邊荷蘭豆豆粒較大，右邊較小，但原來右邊的比較好食。（節目截圖：《日常生活長知識》）

當豆粒愈大，代表營養皆被豆粒吸收，豆莢反而不那麼好吃，口感會相對粗糙。（節目截圖：《日常生活長知識》）

此外，由於荷蘭豆豆莢薄，水分容易流失，不耐乾燥，買回家後建議放在雪櫃急凍保存，否則纖維容易增加、質地變硬、新鮮度下降，就影響味道了。以下介紹一個簡易的荷蘭豆食譜，各位可參考。

【豬頸肉炒荷蘭豆食譜】15分鐘家常菜 荷蘭豆營養豐富但切忌生食