大閘蟹｜中醫教中和寒氣食蟹危機10提醒　台婦做錯1步吃大閘蟹亡!

秋風起，螃蟹肥。秋為蟹季，是品嚐螃蟹（大閘蟹、花蟹等）的最佳季節，蟹黃與蟹膏誘人，其實兩者如何分？搜尋輸入大閘蟹，盡是蟹宴、大閘蟹放題、大閘蟹套餐、大閘蟹煮法及拆法、爆膏大閘蟹……卻較少提到「大閘蟹病」，即使已煮熟的蟹其實也可成為奪命兇器，生蟹更是最易致病的源頭，生吞活剝隨時招致體內住滿寄生蟲。



憤怒衝動生吞螃蟹 內地男染寄生蟲器官發炎胸肺痛

近日，湖北十堰一名18歲少年到河邊捉黃鱔，卻不慎被螃蟹夾傷，一怒之下咬斷螃蟹腳並生吞，隨即感到胸口痛，整月沒有改善，經醫生診斷後證實患上肺吸蟲病。

浙江一名39歲父親與女兒到溪邊捉蟹，女兒撿起螃蟹時遭蟹鉗夾傷，父親憤然報仇即場生吞螃蟹。兩個月後，該名父親突感側腰背劇痛，遂求醫檢查，赫見白血球指數極高，胸、腹、肝、胃、腸等出現發炎，體內至少感染了3種寄生蟲，肝、腹膜、腸胃等成了寄生蟲宿主，左側胸腔亦有少量積水。經醫生詳問，該名父親表示可能與生吞螃蟹有關。

生吞螃蟹可能可能感染肺吸蟲，患者初期出現腹瀉、腹痛或咳血。（鄧穎琳攝）

吃生蟹風險極高 肺吸蟲病害可續多年

香港食物安全中心已提醒市民，進食生蟹後可致中毒，即使是醃製生蟹亦有風險，酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製生蟹不能消滅細菌和寄生蟲，只有將蟹徹底煮熟，才可避免染上病原體。中心指出河口和近岸水域的蟹可能有副溶血性弧菌，鹹淡水域的蟹則可能感染霍亂弧菌，而淡水蟹可能有肺吸蟲寄生，人類進食了受肺吸蟲感染的生蟹或未煮熟的蟹，肺吸蟲就有機會從腸道進入肺部，患者初期出現腹瀉、腹痛，幾日後可能發燒、心口痛、昏眩或咳血。如果肺吸蟲侵入腦部，可出現腦膜炎。若果感染肺吸蟲，病症一般在數星期內持續出現，甚至可持續多年，呼籲市民要避免進食生或半生不熟的蟹，例如上海醉蟹、韓國醬油蟹等。

醃製生蟹中的酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等不能消滅蟹的細菌和寄生蟲。（iStock）

按圖睇食蟹10大提醒︰

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煮完冷藏三天後食 台婦吃大閘蟹召死神

然而，即使將蟹徹底煮熟，不代表完全等同食用安全。早年台灣澎湖一名48歲婦人吃了煮熟後放在雪櫃三天的大閘蟹後，全身發冷、嚴重嘔吐及發燒，送院急救後，因敗血情況非常嚴重最終死亡，醫院研判為感染性腸胃炎導致敗血性休克不治。螃蟹類盡量要即煮即吃，不宜一次煮太多，若吃剩需要密封保存放入雪櫃，再吃前必須徹底加熱，避免感染腸胃炎。

蟹雖美味卻性寒，宜配溫熱性調味料進食。（歐嘉樂攝）

蟹寒涼需配溫熱食材 薑、辣椒、紫蘇、咖喱…

蟹雖美味卻性寒，身體暗藏很多病毒與細菌。註冊中醫師曹信恩曾表示，食蟹不能貪吃，不可過量，例如大閘蟹寒涼帶濕，若放肆大吃，可致食滯、作嘔、腹瀉、爛便、寒咳。易過敏、濕疹及痛風患者不宜食蟹；孕婦要慎吃，寒底的女士在月經前亦不要吃太多蟹，寒涼食品使經痛加劇及月經不順。

一般來說每次吃一至兩隻即止，必須懂得節制。曹醫師補充，煮蟹宜配溫熱性調味料，包括生薑、芫荽、辣椒、胡椒、花椒、蒜頭、紫蘇、洋蔥或咖喱之類；如吃清蒸大閘蟹時，蘸些薑絲醋以中和寒氣。

蟹膏、蟹黃實為蟹的生殖系統。（歐嘉樂攝）

蟹膏vs蟹黃 翹首以待為吃蟹生殖腺

不少人愛蟹、吃蟹，為歎蟹膏、蟹黃，鮮甜回甘無與倫比。蟹膏、蟹黃實為蟹的生殖腺，兩者有很大分別。蟹膏是雄蟹的精巢，包括精液、精子，煮熟後呈乳白色半透明啫喱狀，俗稱白膏，吃來黏口比蟹黃甘香。蟹黃是雌蟹的卵巢（不是卵子）和消化腺，當蟹黃變大又呈現鮮艷的橘黃色（俗稱紅膏），代表雌蟹性腺成熟，可生產及排出蟹卵於體外，蟹黃的質感有點像鹹蛋黃，口感豐腴。

參考資料︰ETtoday/光明日報/香港食物安全中心/中時新聞網/三立新聞網