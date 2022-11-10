抽油煙機貼士｜油煙屬2A致癌物！選購安裝3貼士防水防蟲抽風最好

健康下廚，除了講究食物、烹調模式外，其實廚房的抽風系統亦不容忽視。避免下廚時油煙積聚，令家中「烏煙瘴氣」影響健康，抽油煙機是每個廚房必備。不過，安裝的位置和高度原來大有學問，萬一安裝錯誤，不單降低抽風效能，還有機會「引蟲入室」！



煮食油煙屬2A致癌物，不容忽視。（nikita-tikhomirov＠unsplash）

煮食油煙2A致癌物

煮食時難免會產生油煙，油煙多少則視乎油溫和烹調時間，但別以為油煙很平常，世界衞生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC）便將高溫油炸所產生的油煙列為2A組別致癌物，即是「可能令人類患癌」，如果室內的抽風系統不理想，擴散到客飯廳，對家人的健康容易構成影響。

一個抽風強勁的抽油煙機可以讓室內的空氣保持潔淨。（圖片來源：Unsplash）

4類抽油煙機中這款整體表現最好

不想一家人都「一頭煙」，就需要一部抽風力強勁的抽油煙機。市面上有各式各樣的抽油煙機品牌，究竟應該如何選擇？坊間的抽油煙機大概可以分為4類，包括雙風扇、煙囪式、拉趟式及整流板式，根據消委會於2019年的測試結果發現，煙囪式的整體表現最好。

1.傳統雙風扇設計：最普遍款式，即左右兩邊各有一個風扇的設計，大部分的雙風扇款可獨立操控

2. 煙囱式：近年較為流行，機身高度是4類設計中最長可接近1米，需佔用空間較多

3. 拉趟式：以嵌入方式安裝於廚房吊櫃下，使用時將過濾網拉出，不使用時則推入，機身深度是眾多機款中最短，闊度亦較窄，有助節省空間

4. 整流板式：機身底部設有整流板（rectifier panel），故從外觀上看不到機內的風扇。

按圖看不同設計的抽油煙機：

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按圖看選擇抽油煙機3步驟：

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步驟1：量度尺寸

不同抽油煙機的尺寸都不同，抽油煙機與明火爐具頂部距離大約要有650mm；與電磁爐則最少需要有550mm，才可以達到最大功效。

步驟2：選擇清洗功能

購買有自動清洗功能的抽油煙機，可保持理想的抽風效能，而易拆式的抽油煙機則毋須工具就可以簡單清潔面板及風輪。

步驟3：考慮安裝的位置

油煙喉的彎位愈多，產生愈大阻力，爐頭位置與排氣孔愈遠，愈易降低實際排風量。

安裝距離 明火電磁爐各不同

在安裝抽油煙機的時候，不少人都會有疑問，究竟抽油煙機與爐頭相隔多少才能發揮最大的功效呢？家電品牌Bosch Galleria經理李東洋（Tony）建議，應先查看說明書所要求的安裝規格，因為明火爐和電磁爐要求與抽油煙機的距離都不同，一般來說，抽油煙機安裝的距離與明火爐具頂部大約要有650mm；安裝電磁爐最少需要有550mm，才可以達到最大功效。

安裝位置 裝喉管小技巧防水防蟲

抽油煙機的安裝位置亦很影響抽風效率，Tony表示，「一般而言，抽油煙機不一定要安裝在貼近窗邊的位置，不過愈近窗邊，接駁喉管可以直接連接窗外，抽風效率愈高；相反，喉管過長而且轉折的話，會影響抽油煙機的吸力，令室內的油煙不能在最短時間抽離家中。」

此外，安裝喉管時也有小技巧，Tony表示，抽風喉管一般都不是密封式設計，所以外來物例如雨水可以從喉管外流進去。因此安裝時一般都會將屋外的部分稍稍向下調整，避免雨水在喉管積聚。而昆蟲等小動物亦有機會從喉管走入室內，有些抽油煙機會設有止回閥，當抽油煙機關閉時，止回閥可防止昆蟲從機身走入室內。

延遲關機功能 保持室內空氣清爽

坊間有人建議，煮食後抽油煙機亦要多開5至10分，把室內的油煙盡可能抽走。Tony表示，市面上有部分型號的抽油煙機設有延遲關機功能，只需要按下延遲關機按鈕，抽油煙機就會在指定時間後自動關機。如果內置空氣素質傳感器，就可以因應環境氣味變化而調整抽風力，讓室內空氣以最快時間回復正常水平，避免吸入過多油煙而影響身體健康。

Bosch Galleria

網址：www.bosch-home.com.hk

電話：2626 9655

