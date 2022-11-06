即食雞胸肉檢測｜韓LOVEEAT ACHIM少鹽　實檢17款嚴選低鈉高蛋白

即食雞胸肉深受減肥及健身人士歡迎，低卡兼能提供足夠的蛋白質，以達至增強肌肉、纖體瘦身等目的。縱然即食雞胸方便食用，但不同牌子所含的蛋白質略有不同，部分已調味雞胸肉的鈉含量偏高。我們從市面隨機抽樣17款即食雞胸肉進行檢測，發現僅2款樣本屬高鈉，如果多吃或墮入健康陷阱，患高血壓的人士宜多加留意。

攝影：余曉彤



2款即食雞胸屬高鈉 日Amatakea香草味最多鹽

記者隨機抽檢6個品牌17款市售的即食雞胸肉，比較當中的鈉含量及蛋白質含量，以每100克作比較。據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即約5克（1平茶匙）的鹽。長期攝取高鈉食物，易令身體水分滯留導致水腫，增加血液循環的負荷，長遠令血壓升高引致高血壓，誘發冠心病或心臟病等風險。

記者隨機抽檢6個品牌17款市售的即食雞胸肉，比較當中的鈉含量及蛋白質含量，僅2款屬高鈉。

在17款樣本中，鈉含量最高是「Amatakea日本產香草味雞肉」，每100克含鈉質621毫克（約1.5克鹽=1/3茶匙）；鈉含量最低是韓國「LOVEEAT慢煮軟滑雞胸」，每100克含鈉質71.3毫克（約0.2克鹽=1/25茶匙），以鹽的分量計算，兩者相差7.5倍。市售的即食雞胸肉最常見為原味和香辣味，當中日本牌子「Amatakea」的口味選擇最多，一共8款。值得留意的是，該品牌的調味即食雞胸肉鈉含量偏高，平均每100克含558毫克鈉。假如進食1整包「Amatakea日本產印度烤雞味雞肉」便攝取了593毫克鈉質，佔每日建議鈉質攝取量接近3成。

假如進食1整包「Amatakea日本產印度烤雞味雞肉」便攝取了593毫克鈉質，佔每日建議鈉質攝取量約30%。

韓ACHIM即食雞胸蛋白質最高 吃1包如3.7隻蛋

雞胸肉是攝取動物蛋白質的良好來源，蛋白質有助建構、修復肌肉組織及增強肌肉，是組成人體細胞及組織的重要成分。若蛋白質攝入不足，人體代謝力下降，對疾病的抵抗力也會減弱。在17款檢測樣本中，蛋白質含量由19.7克至26.3克不等。韓國「ACHIM即食雞胸肉 - 香蒜」的蛋白質含量最高，每100克含26.3克，相等於吃3.7隻雞蛋（1隻大雞蛋的蛋白質約7克，視為1份蛋白質）。

請按圖看即食雞胸肉營養成分（由鈉含量最低至最高排列）：

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每日要多少蛋白質有數計 攝取過量易便秘

每人每日所需的蛋白質略有不同，一般而言每公斤體重需要0.8至1克蛋白質；高蛋白質飲食則每公斤體重需要1.3至1.5克蛋白質。若要知道自己每日蛋白質所需，首先要知道自己的體重。以50公斤重（110磅）的女士為例，一般建議攝取量是40至50克蛋白質；而進行高蛋白飲食更可以吃到每日65至75克蛋白質。但是超出標準，每日攝取100克或以上蛋白質，長期而言會對身體帶來負擔如骨質疏鬆、水分流失、便秘等等。

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成年人每公斤體重需要0.8至1克蛋白質；高蛋白質飲食則每公斤體重需要1.3至1.5克蛋白質。（Elena Leya/Unsplash）

3款最低鈉質的即食雞胸肉分別是：

1. 韓國LOVEEAT慢煮軟滑雞胸$29.9/100克，每100克鈉含量為71.3毫克。

2. 韓國ACHIM煙燻味即食雞胸肉$30/100克，每100克鈉含量為200毫克。

3. 韓國ACHIM香蒜味即食雞胸肉$30/100克，每100克鈉含量為212毫克。



3款最高鈉質的即食雞胸肉分別是：

1. Amatakea日本產香草味雞肉$27.9/100克，每100克鈉含量為621毫克。

2. Amatakea日本產醬油味雞肉$27.9/100克，每100克鈉含量為613毫克。

3. Amatakea日本產印度烤雞味雞肉$27.9/100克，每100克鈉含量為598毫克。

（據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物）



3款最高蛋白質的即食雞胸肉分別是：

1. 韓國ACHIM香蒜味即食雞胸肉$30/100克，每100克蛋白質含量為26.3克。

2. 韓國EATSNOW即食雞胸$28.9/100克，每100克蛋白質含量為26克。

3. 韓國EATSNOW香辣味即食雞胸$28.9/110克，每100克蛋白質含量為24.5克。

（每100克固體食物含超過12克蛋白質即屬高蛋白質食物。 ）



資料來源：食物安全中心《降低膳食中的鈉和糖》、香港衛生署《蛋白質》